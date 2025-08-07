Barraca do Rotary é destaque mais uma vez na FEXPO 2025

A tradição se renova com sabor, conforto e solidariedade. Começou ontem, 6 de agosto, e segue até domingo, 10, a programação da aguardada Barraca do Rotary Clube de Além Paraíba, um dos espaços mais prestigiados da FEXPO 2025.

Sob a liderança da presidente Rosa Vieira, o Rotary Clube reafirma seu compromisso com a excelência ao oferecer ao público um ambiente climatizado, com banheiro privativo, mesas organizadas e atendimento caloroso feito por uma equipe de voluntários rotarianos. O espaço familiar, já consagrado em edições anteriores da festa, promete mais uma vez ser um dos mais movimentados do evento.

O grande atrativo? A gastronomia árabe. Com cardápio repleto de pratos tradicionais — já considerados clássicos entre os frequentadores —, a barraca oferece uma verdadeira viagem de sabores, acompanhada de cerveja gelada e um serviço atento aos detalhes.

As mesas ainda estão à venda, mas a procura tem sido intensa. Quem quiser garantir lugar deve entrar em contato com Cleide Machado pelo WhatsApp: (32) 98867-0723. Além de viver uma experiência gastronômica diferenciada, quem participa colabora diretamente com os projetos sociais desenvolvidos pelo Rotary Clube no município.

Mais do que uma opção de lazer, a Barraca do Rotary se consolida como ponto de encontro entre o bem-estar e a solidariedade. Para quem busca conforto, boa comida e um motivo a mais para celebrar, ela é parada obrigatória na maior festa popular de Além Paraíba.