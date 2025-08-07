Camarote Open Bar e Barraca Animal agitam a FEXPO 2025 com estrutura de ponta, bebidas liberadas e visão privilegiada

A FEXPO 2025 começou oficialmente ontem, 6 de agosto, e um dos espaços mais badalados da festa já está a todo vapor: o Camarote Open Bar da tradicional Barraca Animal, que nesta edição comemora 30 anos de sucesso com uma estrutura ainda mais completa e uma programação pensada para quem busca conforto, boa música e muita animação.

Reconhecida como o point mais frequentado da festa, a Barraca Animal ocupa uma localização privilegiada de frente para o palco principal e oferece visão em 180º da área de shows, proporcionando uma experiência única para o público, incluindo a visão para a Rua do Meio. O espaço, sob o comando de Ramit Elmais, Roberta Pires, com apoio de Dani Elmais, conta com dois megas camarotes que prometem receber pessoas de toda a região até domingo, 10 de agosto.

O grande destaque deste ano é o Camarote Open Bar, com bebidas liberadas das 21h às 23h30 e ingressos à venda tanto avulsos quanto em pacotes para os principais dias da festa. Quem quiser curtir quinta, sexta e domingo pode adquirir o passaporte completo por R\$ 180,00. Já os ingressos individuais estão disponíveis a partir de R$ 70,00 no primeiro lote. No sábado, a experiência será ainda mais exclusiva, com acesso apenas para quem adquirir mesas — garantindo conforto máximo ao público.

No open bar, o público terá acesso a cerveja Antártica, Rio Libre, vodka com energético, whisky com energético, água e refrigerantes. A proposta é oferecer uma experiência segura e bem servida durante os principais horários de pico da festa.

Além do serviço de bebidas incluso no camarote, a Barraca Animal também disponibiliza mesas para quatro pessoas com atendimento exclusivo, banheiros privativos, porções variadas, drinques, cerveja gelada e outras comodidades. As bebidas para quem optar pelas mesas serão vendidas à parte, diretamente no local.

As reservas de ingressos e mesas podem ser feitas pelo site CLIQUE AQUI PARA COMPRAR SEU INGRESSO OPENBAR

Com atrações nacionais já confirmadas, estrutura elevada com vista privilegiada, bebidas liberadas e clima de festa garantido, o Camarote Open Bar da Barraca Animal reforça sua posição como um dos principais atrativos da FEXPO 2025. A expectativa é de casa cheia todos os dias — por isso, quem quiser garantir o melhor lugar da festa deve se antecipar.