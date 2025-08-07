15°C 29°C
Barraca Porto Novo oferece visão privilegiada, chopp trincando e alta gastronomia na FEXPO 2025

As últimas mesas ainda estão à venda e os interessados devem se apressar.

07/08/2025 às 13h09
Por: Redação
Barraca Porto Novo oferece visão privilegiada, chopp trincando e alta gastronomia na FEXPO 2025

A FEXPO 2025 começou oficialmente nesta quarta-feira, 6 de agosto, e já tem um dos seus pontos mais disputados: a tradicional Barraca Porto Novo, que retorna com força total até domingo, 10 de agosto, trazendo uma experiência completa para quem quer curtir a festa com conforto, boa comida e vista privilegiada para os grandes shows.

Instalada em posição estratégica no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto, a Barraca Porto Novo oferece uma visão direta e exclusiva para o palco principal e para Rua do Meio. É o local ideal para quem quer assistir às atrações de perto, sem abrir mão de estrutura, comodidade e um toque de sofisticação.

O ambiente conta com chope sempre trincando, serviço com garçons, banheiros exclusivos e um cardápio assinado por nomes de peso da gastronomia regional: Estação Simplício, Zão Cortes Premium e Loukanos. Entre petiscos, cortes especiais e pratos elaborados, o público encontra variedade e qualidade em cada detalhe do menu.

A proposta da barraca é unir o melhor da festa com um atendimento diferenciado, criando um espaço onde o público possa aproveitar cada noite com tranquilidade e estilo. A expectativa dos organizadores é de casa cheia todos os dias, especialmente durante os principais shows da programação.

As últimas mesas ainda estão à venda e os interessados devem se apressar. As reservas podem ser feitas pelo telefone (32) 99132-9353. A demanda está alta, e a recomendação é garantir o lugar com antecedência.

Com estrutura completa, gastronomia selecionada e uma das melhores localizações da festa, a Barraca Porto Novo consolida-se como o destino ideal para quem quer viver a FEXPO 2025 de forma inesquecível — com conforto, sabor e os melhores ângulos da maior celebração popular de Além Paraíba.

