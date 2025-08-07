FEXPO 2025 garante gratuidade e amplia inclusão no Paris Center Parque

A FEXPO 2025 mantém uma tradição já conhecida na cidade e reforça seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e ao lazer. O Paris Center Park, instalado no evento, terá dias de acesso gratuito para estudantes da rede pública e, a partir deste ano, também para instituições sociais.

Hoje, 7 de agosto, aconteceu o Dia da Rede Pública. Das 9h às 12h, todos os alunos das escolas públicas, devidamente uniformizados e acompanhados por seus responsáveis, puderam aproveitar gratuitamente as atrações do parque de diversões.

Já na sexta-feira, 8 de agosto, será o Dia da Inclusão. Das 9h às 11h, usuários da APAE, da Casa de Passagem e do CAPS terão entrada livre para desfrutar das atrações, vivendo momentos de integração, acolhimento e diversão.

A gratuidade dos alunos do municipio no parque não é novidade em Além Paraíba: a iniciativa foi implantada ainda no governo Fernando Lúcio Donzeles (2012/2016), tendo, na gestão da Cultura, o então secretário Pablo Borges, contemplando inicialmente apenas os alunos da rede pública. Agora em 2025, a ação foi ampliada para incluir também instituições sociais, como forma de estender o direito ao lazer a um público mais diverso.

Mais do que uma oportunidade de entretenimento, a proposta estimula a inclusão social, promove o convívio comunitário e garante que a magia da FEXPO seja vivida por todos, independentemente de sua condição social ou física.