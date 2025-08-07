Jornalista Dauro Machado é recebido pelo Papa Leão XIV

Em um momento de grande significado espiritual e pessoal, o jornalista brasileiro Dauro Machado, editor do jornal A Gazeta, teve um encontro com Sua Santidade, o Papa Leão XIV, durante a Audiência Geral desta quarta-feira, 06 de agosto, no Vaticano.

A reunião foi viabilizada por meio da intermediação do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, figura de grande relevância na Igreja Católica no Brasil e mentor espiritual do jornalista.

Durante cerca de 10 minutos de conversa privada, Dauro Machado teve a oportunidade de dialogar com o Papa e recebeu dele uma bênção especial. Em sinal de respeito e gratidão, o jornalista presenteou o Pontífice com um exemplar do livro de fotografias de Dom Orani, publicado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, com imagens registradas pelo fotógrafo oficial do cardeal, Gustavo.

Além disso, entregou a Sua Santidade dois livros de sua própria autoria: "O Cardeal do Brasil", obra que narra o ministério de Dom Orani na capital fluminense, e "Os Escritos de Meu Prior", uma coletânea de reflexões do Monsenhor André Sampaio. Também foram oferecidos dois livros do Bispo de Leopoldina, Dom Edson Oriolo, reafirmando a representatividade do episcopado brasileiro na ocasião.

Um dos momentos mais simbólicos do encontro foi a entrega da Medalha Comemorativa pelos 50 anos de sacerdócio do Cardeal Dom Orani Tempesta, recebida com carinho pelo Papa Leão XIV.

Receptivo e atencioso, o Pontífice demonstrou grande afeição pelos brasileiros e expressou, segundo relatou o jornalista, o desejo de realizar uma visita ao Brasil no futuro. "Foi um momento único. Diante do Santo Papa, pedi por minha saúde e por meus amigos. Mais uma vez, meu pai na fé, Dom Orani, me honrou ao interceder para que este encontro se realizasse", afirmou Dauro Machado, visivelmente emocionado.

A audiência marcou não apenas um gesto de fé, mas também de reconhecimento da Igreja Católica ao trabalho cultural e editorial promovido pelo jornalista, que atualmente encontra-se em viagem à Itália.