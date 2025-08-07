Discussão em família termina com agressões e três feridos no bairro Cidade Nova, em Três Rios

Uma briga familiar terminou com três pessoas feridas no fim da tarde de sexta-feira (1º), no bairro Cidade Nova, em Três Rios. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, segundo o 38º Batalhão da Polícia Militar.



A confusão aconteceu por volta das 18h15, na Rua Guilherme Bravo. De acordo com o registro policial, um homem, de 45 anos, teria iniciado uma discussão com o próprio pai, de 73 anos, e, durante o desentendimento, atacado o idoso com uma faca. Ao tentar intervir, a companheira do agressor, de 47 anos, também foi atingida.



A confusão envolveu ainda a esposa do pai do agressor, de 52 anos, ferida na mão durante o tumulto. Segundo a PM, o irmão do agressor, de 53 anos, reagiu atingindo o acusado na cabeça com uma bengala. Ele foi encontrado pelos policiais caído ao chão e com sangramento.



As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O agressor permanece internado sob custódia.



Segundo a médica responsável, o homem segue sob observação médica e responderá pelas agressões cometidas. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios. Não houve apreensões nem envolvimento de veículos no caso.