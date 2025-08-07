Teresópolis: PRF apreendeu sete fuzis dentro do painel de um carro

Em uma ação de fiscalização na BR‑116, no dia 4 de agosto de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu sete fuzis calibre 5,56 mm desmontados e 12 carregadores, escondidos em um compartimento oculto no painel de um carro. A operação, realizada na altura do km 71, resultou na maior apreensão de armamento desse tipo registrada no Estado do Rio de Janeiro neste ano.

De acordo com informações da PRF, o veículo foi abordado por agentes da 4.ª Delegacia (Magé) durante uma blitz de rotina. O motorista demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias às perguntas dos policiais, o que levou à decisão de realizar uma inspeção minuciosa no automóvel. Foi então que o armamento foi localizado em um espaço adaptado e cuidadosamente camuflado no painel dianteiro.

O condutor, que não teve o nome divulgado, confessou que as armas seriam levadas para Porto Seguro, na Bahia. Investigações iniciais indicam que o carregamento teria como destino final uma facção criminosa com atuação no litoral sul baiano e ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), onde teve a prisão convertida em prisão provisória. Ele responderá por tráfico interestadual de armas, crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Segundo a PRF, a sofisticação do compartimento utilizado para ocultar os fuzis indica um esquema estruturado de transporte clandestino de armamentos de alto poder de fogo. O material apreendido foi encaminhado para perícia, que buscará identificar a origem das armas e verificar eventuais vínculos com outros crimes violentos registrados no país.

A apreensão ocorreu na mesma semana em que a Bahia registrou outras operações que também interceptaram carregamentos de fuzis, reforçando a suspeita de que exista uma rota interestadual de fornecimento de armas para organizações criminosas.

Para a PRF, o caso evidencia a importância das ações de inteligência e fiscalização nas rodovias federais, que funcionam como barreiras estratégicas contra o tráfico de armas e munições. “O trabalho constante de monitoramento é essencial para enfraquecer as estruturas do crime organizado”, destacou a corporação.