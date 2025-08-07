1ª Expo Gospel de Pádua promete marcar a história da fé na região

Santo Antônio de Pádua, RJ – Nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 2025, o município de Santo Antônio de Pádua será palco de um dos maiores eventos de música e pregação cristã já realizados na região: a 1ª Expo Gospel de Pádua. Com entrada gratuita e estrutura preparada para receber famílias, caravanas e igrejas de toda a região, o encontro promete ser um marco na história da fé e da cultura cristã local.

Além da programação musical e ministerial, haverá uma grande carreata no domingo, 3 de agosto, com concentração às 13h30 na Buona Pizzaria, no bairro Cidade Nova. A ação busca mobilizar fiéis e simpatizantes, levando pelas ruas da cidade uma mensagem de fé e celebração.

Programação oficial

Quinta-feira (07/08) – A abertura oficial acontece no Galpão do Expositor do Parque de Exposições Governador Chagas Freitas, às 19h. Às 20h, o público poderá louvar com Jorginho de Xerém, referência no louvor pentecostal, seguido pela ministração do renomado Pastor Cláudio Duarte, conhecido nacionalmente por suas pregações bem-humoradas, profundas e impactantes.

Sexta-feira (08/08) – A noite será marcada por uma poderosa vigília, reunindo fiéis de toda a região para momentos de oração, adoração e clamor. A partir das 20h, o Pastor Anderson de Campos e o cantor Samuel Messias conduzirão a programação, promovendo um clima de intensa espiritualidade.

Sábado (09/08) – Encerrando a Expo Gospel com chave de ouro, o palco receberá dois grandes nomes da música gospel: Wilian Nascimento, intérprete de sucessos que emocionam multidões, e Maria Marçal, jovem revelação com voz potente que vem conquistando o Brasil. As apresentações começam a partir das 20h30.