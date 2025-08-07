Fundação Cristiano Varella celebra 30 anos com edição especial da “Fundação Faz a Festa” em Muriaé

A Fundação Cristiano Varella, referência em atendimento oncológico e ações sociais na região, completa 30 anos em 2025 e comemora a data com uma grande edição especial da “Fundação Faz a Festa”, que promete marcar a história da cidade. O evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de agosto, no Park 116 (atrás do Economart), com uma programação musical de peso e entrada solidária.

Shows nacionais e regionais

A festa reunirá grandes nomes da música brasileira, mesclando artistas nacionais consagrados e talentos regionais.

Na sexta-feira (08/08), sobem ao palco a Banda Marofagy (21h), o cantor Ferrugem (23h30), a dupla Junior e Gustavo (01h30) e o DJ Jean (03h30).

No sábado (09/08), a programação conta com o Grupo Lance Legal (21h), a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano (23h30) e o cantor Matheus Barão (01h30).

Encerrando a celebração, no domingo (10/08), o público vai curtir o show do grupo Só Pra Contrariar (SPC), que promete embalar a noite com clássicos do pagode romântico.

Camarote Prime

Para quem busca mais conforto e exclusividade, a festa contará com o Camarote Prime, que oferecerá visão privilegiada dos shows e estrutura diferenciada. Os ingressos para esta área especial estão à venda e garantem uma experiência única para o público que deseja aproveitar o evento com mais comodidade.

Gastronomia e diversão

Além dos shows, a festa contará com uma vila gastronômica e o Parque de Diversões Filadelfia, proporcionando momentos de lazer para toda a família. O espaço será preparado para receber milhares de pessoas, em um clima de confraternização e solidariedade.

Ingresso solidário

A entrada para a pista será mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado integralmente à Fundação Cristiano Varella, ajudando na manutenção das ações da instituição em prol dos pacientes oncológicos e de suas famílias.

Realização e apoios

O evento é uma realização da Fundação Cristiano Varella, que há três décadas atua com excelência no tratamento oncológico e em projetos sociais. Conta com o apoio de empresas e instituições locais, reforçando a importância da união entre comunidade e parceiros para viabilizar esta grande festa.

Três décadas de história

Com 30 anos de atuação, a Fundação Cristiano Varella é reconhecida pelo compromisso com a vida, oferecendo atendimento humanizado e gratuito a pacientes de diversas regiões. A edição especial da “Fundação Faz a Festa” reforça o elo entre a instituição e a comunidade, unindo música, diversão e solidariedade em um só evento.