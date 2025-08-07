Espaço LiterArtes da Nikita é destaque cultural na FEXPO 2025, em Além Paraíba

A tradicional Feira da Comunidade e Exposição Agropecuária de Além Paraíba (FEXPO 2025) começou oficialmente nesta quarta-feira, 6 de agosto, e já está movimentando a cidade com uma programação diversa, que une cultura, educação, lazer e tradição.
Uma das grandes novidades da festa deste ano é a presença da Nikita Saberes e Sabores, idealizado pela escritora Wanda Morais, que trouxe para o evento o encantador Espaço LiterArtes, montado no Pavilhão Olímpio Queiroz, no espaço do Sindicato Rural. A proposta tem conquistado o público com uma agenda recheada de atividades culturais, oficinas literárias, contação de histórias, rodas de conversa, música e momentos de confraternização.
Abertura com poesia e afeto
Na abertura, nesta quarta-feira (06/08), o Espaço LiterArtes recebeu o público com um café especial, marcado por acolhimento e trocas literárias. Em seguida, a escritora Maristela Citrângulo conduziu a oficina baseada em seu livro "A Infância como Tema do Poema", atraindo educadores, crianças e amantes da poesia.
Programação segue até domingo
A programação do Espaço LiterArtes continua ao longo da semana, com destaque para a participação de autoras como Wanda de Morais, com o livro "A Menina da Folha de Bananeira", e Jailza Furtado, que fará contações de histórias nos dias 7 e 10. O espaço também contará com oficinas de impressão com Andréa Coutinho, sarau com música, repente com sanfona, roda de capoeira com mestres de MG e RJ, além de momentos abertos para que o público possa apresentar seus próprios trabalhos.
Confira a programação:
Quinta-feira – 07/08
15h: Contação de história com Jailza Furtado – A Menina da Folha de Bananeira, de Wanda Morais
18h: Oficina com Maristela Citrângulo
20h: Sarau com música
Sexta-feira – 08/08
14h: Espaço livre para apresentações do público
16h: Oficina de Impressão com Andréa Coutinho
18h: Oficina com Maristela Citrângulo
20h: Repente com sanfona
Sábado – 09/08
14h: Oficina com Maristela Citrângulo
15h: Aulão com roda de capoeira19h: Oficina de Impressão com Andréa Coutinho
Domingo – 10/08
13h: Espaço livre para apresentações
15h: Contação de história – Capitão Cosmo e a Batalha pelo Diamante Celestial, de João Carlos (8 anos)
17h: Oficina de Impressão com Andréa Coutinho
18h: Roda de conversa com autores e artistas
20h: Confraternização e encerramento
A proposta do Espaço LiterArtes é promover um ambiente de trocas significativas entre autores, leitores e artistas locais, valorizando a produção cultural independente e a formação de novos leitores.
“Você é nosso(a) convidado(a) especial!” – destaca a equipe da Nikita, que convida toda a comunidade a participar, prestigiar os talentos locais e vivenciar a literatura em um espaço acolhedor, criativo e inspirador.
