Assembleia Presente Atitude
CAMPANHA ENERGIA SUJA/CONTA ALTA

Noite Gospel aquece abertura da FEXPO 2025 com fé, louvor e a presença de autoridades

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo locutor Anderson Luiz, que deu início à celebração, na presença de pastores,  seguida por uma oração conduzida pela Pastora Cinara, em nome do Conselho de Líderes Evangélicos.

07/08/2025 às 16h43
Por: Redação
A tradicional Feira da Comunidade e Exposição Agropecuária de Além Paraíba (FEXPO 2025) foi oficialmente inaugurada na noite de quarta-feira, 6 de agosto, com uma emocionante Noite Gospel. O evento aconteceu sob temperaturas que marcaram uma das noites mais frias das últimas edições, mas foi aquecido pela energia da fé e da música.

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo locutor Anderson Luiz, que deu início à celebração, na presença de pastores,  seguida por uma oração conduzida pela Pastora Cinara, em nome do Conselho de Líderes Evangélicos. Na oração, foram pedidos a Deus paz, serenidade e bênçãos para todos os dias da festa.

Autoridades municipais também prestigiaram o momento litúrgico: o prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein; o Secretário de Cultura, Cassiano Teixeira; além dos vereadores Davi da Paz (presidente da Câmara Municipal), Pastor Paulinho e Lerinho Ribeiro — todos presentes para dar o pontapé inicial oficial às festividades.

A programação artística trouxe performances que emocionaram o público presente. O jovem Arthur Henry encantou com sua voz potente, seguido por Mislene e sua banda, que transformaram o palco em um verdadeiro culto de fé. O ápice da noite ficou por conta de Samuel Messias, uma das grandes revelações da música gospel brasileira atual, que se apresentou na abertura da FEXPO com repertório marcante e vibração contagiante .

Além da programação religiosa, a FEXPO 2025 promete atrair ainda mais público nos próximos dias com uma grade variada de shows nacionais gratuitos:

07/08 (quinta) – Dennis DJ

08/08 (sexta) – Vitor Kley

09/08 (sábado) – Belo e banda

10/08 (domingo) – Diego & Victor Hugo

O evento, que reúne cultura, fé e agropecuária, integra a 62ª Feira da Comunidade e a 54ª Exposição Agropecuária, num encontro que valoriza tradição, entretenimento e a identidade local .

A principal arena do evento, instalada no Parque de Exposições — Pavilhão Olímpio Garcia Queiroz — também conta com atrações agropecuárias como o concurso leiteiro, exposição de bovinos e caprinos de alta genética, máquinas agrícolas e delícias gastronômicas regionais — incluindo o renomado Restaurante AnQuim com seu cardápio variado e saboroso .

Com fé, música, cultura e tradição, a FEXPO 2025 segue até domingo, convidando a comunidade alemparaibana e visitantes a viverem momentos inesquecíveis de celebração, convivência e alegria. (Fotos: Marilia Rosestolato e Rede Social)

