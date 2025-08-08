Parque recebe alunos da APAE, CAPS, Casa da Passagem e pessoas autistas em Além Paraíba

Na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, o parque de diversões instalado na área da FEXPO 2025 foi palco de um momento cheio de significado para Além Paraíba. Com acesso gratuito aos brinquedos e programação especial, o espaço recebeu alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), usuários do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), moradores da Casa da Passagem e pessoas autistas atendidas por instituições locais.

A ação faz parte de uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e de Educação, que garantiu dois dias de gratuidade no parque Paris Center para públicos específicos. Ontem, 7 de agosto, o espaço foi dedicado aos alunos da rede pública municipal, lei desde 2012.

Já hoje, o foco foi a inclusão social de grupos historicamente invisibilizados, mas que têm seus direitos reconhecidos por leis federais.

Equipes pedagógicas e assistenciais acompanharam os participantes durante toda a manhã, garantindo segurança, cuidado e diversão.

A iniciativa vai além do entretenimento: é uma manifestação concreta do compromisso da gestão municipal com a inclusão. Embora direitos como o acesso ao lazer e à cultura já estejam assegurados por leis como a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), é na prática, como em ações como essa, que esses direitos ganham vida e relevância.

Para os participantes, a manhã foi marcada por emoção e alegria.

(Fotos: Rede Social PMAP)