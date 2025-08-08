Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil

Quinze quilos de K9 – substância alucinógena conhecida como ‘supermaconha’ – foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na manhã desta segunda-feira (4), no km 277 da BR-265, próximo a São João Del-Rei – município mineiro localizado a cerca de 160 quilômetros de distância de Juiz de Fora. De acordo com os policiais, dez barras da droga foram encontradas com um passageiro de um ônibus interestadual durante fiscalização da ‘Operação Alvorada’, que busca repreender ações de grupos associados ao crime organizado.

O suspeito teria afirmado se tratar de uma droga conhecida como “supermaconha”. Produzida sinteticamente, o K9 é uma droga altamente tóxica. O homem disse que receberia R$ 5 mil para transportar a substância alucinógena, além de R$ 1,5 mil para passagem, hospedagem e alimentação.

As barras, no entanto, ainda conforme a PMRv, deveriam ser comercializadas por, aproximadamente, R$ 20 mil cada quilo. No total, os militares apreenderam R$ 300 mil em vendas do crime organizado com a substância. O suspeito foi conduzido à delegacia de plantão em São João del-Rei.