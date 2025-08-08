15°C 29°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
CAMPANHA ENERGIA SUJA/CONTA ALTA
Assembleia Presente Atitude

FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

A FEXPO 2025 segue com uma programação variada que celebra a cultura, o entretenimento e a valorização regional

08/08/2025 às 14h16
Por: Redação
Compartilhe:
FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

A quinta-feira, 7 de agosto, marcou o segundo dia da FEXPO 2025 em Além Paraíba com uma programação intensa e diversificada. O dia foi marcado pela valorização da cultura local, presença de autoridades da região, competições tradicionais e grandes atrações musicais.

Grupo Consciência Negra

As atividades começaram às 21h na Rua do Meio com a abertura musical do DJ Marquinho, que animou o público e deu início à noite de celebrações. Em seguida, o Balé Ilê Di Zâmbi, do grupo Consciência Negra, emocionou a plateia com uma apresentação carregada de identidade cultural, ancestralidade e representatividade.

Rapper Menor Apollo - Foto: Comunicação PMAP

Às 21h15, aconteceu a abertura oficial da FEXPO 2025 no palco principal, com a presença de diversas autoridades. Estiveram presentes Victor Simas, prefeito de Argirita/MG; Diego Coutinho, prefeito de Estrela Dalva/MG; David “Chiclete”, prefeito de Simão Pereira/MG; e Breninho Junqueira, prefeito de Sapucaia/RJ. Representando Além Paraíba, participaram vereadores, secretários municipais, o prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein e a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mônica Goldstein.

Dennis DJ - Foto: Comunicação PMAP

O grande destaque da noite foi o show do Dennis DJ, que levou milhares de pessoas ao delírio com uma apresentação cheia de energia, efeitos especiais e sucessos do funk e da música eletrônica. O palco principal virou uma verdadeira pista de dança a céu aberto, consagrando a noite como um dos momentos mais animados da festa até agora.

Após o show de Dennis DJ, a Rua do Meio voltou a ser palco de atrações, desta vez com a apresentação do rapper Menor Apollo e convidados, encerrando a noite com muito ritmo e representatividade da cena urbana.

Além das atrações musicais, a FEXPO também seguiu com suas tradicionais atividades rurais. No Sindicato Rural, aconteceu a terceira ordenha do Concurso Leiteiro, que, como todos os anos, tem se mostrado uma competição acirrada entre os produtores da região. A premiação do concurso acontecerá no sábado, dia 10 de agosto, às 12h, seguida de almoço às 13h e do leilão de elite às 14h.

Crédito da foto: Rádio CPN

A FEXPO 2025 continua com uma programação repleta de atrações culturais, musicais e eventos tradicionais, reafirmando seu papel como uma das festas mais importantes e completas da região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil
Geral Há 12 horas Em Geral

Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil

Fiscalização da ‘Operação Alvorada’ levou à prisão do suspeito de tráfico de drogas
Parque recebe alunos da APAE, CAPS, Casa da Passagem e pessoas autistas em Além Paraíba
Geral Há 12 horas Em Geral

Parque recebe alunos da APAE, CAPS, Casa da Passagem e pessoas autistas em Além Paraíba

A ação faz parte de uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Além Paraíba
Noite Gospel aquece abertura da FEXPO 2025 com fé, louvor e a presença de autoridades
Geral Há 1 dia Em Geral

Noite Gospel aquece abertura da FEXPO 2025 com fé, louvor e a presença de autoridades

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo locutor Anderson Luiz, que deu início à celebração, na presença de pastores,  seguida por uma oração conduzida pela Pastora Cinara, em nome do Conselho de Líderes Evangélicos.
Espaço LiterArtes da Nikita é destaque cultural na FEXPO 2025, em Além Paraíba
Geral Há 1 dia Em Geral

Espaço LiterArtes da Nikita é destaque cultural na FEXPO 2025, em Além Paraíba

Uma das grandes novidades da festa deste ano é a presença da Nikita Saberes e Sabores, idealizado pela escritora Wanda Morais, que trouxe para o evento o encantador Espaço LiterArtes, montado no Pavilhão Olímpio Queiroz, no espaço do Sindicato Rural.
Além Paraíba, MG
20°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 29°

20° Sensação
0.84km/h Vento
68% Umidade
42% (0.18mm) Chance de chuva
06h19 Nascer do sol
05h33 Pôr do sol
Dom 19° 13°
Seg 18° 12°
Ter 21° 14°
Qua 27° 14°
Qui ° °
Atualizado às 23h01
Publicidade
Farmácia Popular
Últimas notícias Justiça Há 11 horas

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Geral Há 11 horas

FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

 Geral Há 12 horas

Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil

 Geral Há 12 horas

Parque recebe alunos da APAE, CAPS, Casa da Passagem e pessoas autistas em Além Paraíba

 Geral Há 1 dia

Noite Gospel aquece abertura da FEXPO 2025 com fé, louvor e a presença de autoridades

Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,00%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,397,25 -0,18%
Ibovespa
135,913,25 pts -0.45%
Publicidade
Garcia
Blogs e colunas Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais
ACEAP

Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais

 Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta
R E V I S T A

Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta

 Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa
Crescendo no Samba

Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa

Publicidade
Municípios MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios
Três Rios - RJ

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show
Carmo - RJ

Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia
Sapucaia - RJ

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia

Publicidade
Mais lidas
1
Policiais

Menores fogem e homem com muletas é preso por tráfico em Além Paraíba
2
Cultura

Paris Center Parque divulga horários de funcionamento e anuncia preços promocionais
3
Geral

Camarote Open Bar da FEXPO 2025 promete ser destaque com estrutura diferenciada
4
Cultura

Fexpo 2025 terá a tradicional e iluminada Roda-Gigante do Paris Center Parque
5
Geral

Paris Center revela brinquedos que vão agitar a Fexpo 2025

Publicidade
Supermercado Mais por Menos
unimed MAIO 2025
evosolar
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias