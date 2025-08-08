FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

A quinta-feira, 7 de agosto, marcou o segundo dia da FEXPO 2025 em Além Paraíba com uma programação intensa e diversificada. O dia foi marcado pela valorização da cultura local, presença de autoridades da região, competições tradicionais e grandes atrações musicais.

Grupo Consciência Negra

As atividades começaram às 21h na Rua do Meio com a abertura musical do DJ Marquinho, que animou o público e deu início à noite de celebrações. Em seguida, o Balé Ilê Di Zâmbi, do grupo Consciência Negra, emocionou a plateia com uma apresentação carregada de identidade cultural, ancestralidade e representatividade.

Rapper Menor Apollo - Foto: Comunicação PMAP

Às 21h15, aconteceu a abertura oficial da FEXPO 2025 no palco principal, com a presença de diversas autoridades. Estiveram presentes Victor Simas, prefeito de Argirita/MG; Diego Coutinho, prefeito de Estrela Dalva/MG; David “Chiclete”, prefeito de Simão Pereira/MG; e Breninho Junqueira, prefeito de Sapucaia/RJ. Representando Além Paraíba, participaram vereadores, secretários municipais, o prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein e a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mônica Goldstein.

Dennis DJ - Foto: Comunicação PMAP

O grande destaque da noite foi o show do Dennis DJ, que levou milhares de pessoas ao delírio com uma apresentação cheia de energia, efeitos especiais e sucessos do funk e da música eletrônica. O palco principal virou uma verdadeira pista de dança a céu aberto, consagrando a noite como um dos momentos mais animados da festa até agora.

Após o show de Dennis DJ, a Rua do Meio voltou a ser palco de atrações, desta vez com a apresentação do rapper Menor Apollo e convidados, encerrando a noite com muito ritmo e representatividade da cena urbana.

Além das atrações musicais, a FEXPO também seguiu com suas tradicionais atividades rurais. No Sindicato Rural, aconteceu a terceira ordenha do Concurso Leiteiro, que, como todos os anos, tem se mostrado uma competição acirrada entre os produtores da região. A premiação do concurso acontecerá no sábado, dia 10 de agosto, às 12h, seguida de almoço às 13h e do leilão de elite às 14h.

Crédito da foto: Rádio CPN

A FEXPO 2025 continua com uma programação repleta de atrações culturais, musicais e eventos tradicionais, reafirmando seu papel como uma das festas mais importantes e completas da região.