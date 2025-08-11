Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG

Na foto, o karateca Ricardo Dutra, de apenas 14 anos, e o professor de educação física, Xereta.

O atleta de caratê Ricardo Dutra será o representante de Além Paraíba na fase estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), que acontece na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Competindo pelo Colégio CNEC e pela cidade, Ricardo integra o Módulo II da competição, na categoria Júnior (até 17 anos), mesmo tendo apenas 14 anos.

Esta será a estreia do carateca tricampeão mineiro na nova categoria. Ricardo competirá no próximo dia 12 de agosto e, logo em seguida, no dia 15, participa do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Uberlândia.

Reconhecido por seus resultados expressivos, Ricardo Dutra é, até o momento, o único atleta de Além Paraíba a conquistar uma medalha de ouro na fase estadual do JEMG. Além do título, ele também já subiu ao pódio em duas edições da competição.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais reúnem atletas de diversas cidades do estado e são considerados a principal competição estudantil mineira.