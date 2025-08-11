13°C 22°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
CAMPANHA ENERGIA SUJA/CONTA ALTA
Assembleia Presente Atitude

Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG

O JEMG acontece na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro.

11/08/2025 às 21h39 Atualizada em 11/08/2025 às 21h57
Por: Redação
Compartilhe:
Na foto, o karateca Ricardo Dutra, de apenas 14 anos, e o professor de educação física, Xereta.
Na foto, o karateca Ricardo Dutra, de apenas 14 anos, e o professor de educação física, Xereta.

O atleta de caratê Ricardo Dutra será o representante de Além Paraíba na fase estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), que acontece na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Competindo pelo Colégio CNEC e pela cidade, Ricardo integra o Módulo II da competição, na categoria Júnior (até 17 anos), mesmo tendo apenas 14 anos.

Esta será a estreia do carateca tricampeão mineiro na nova categoria. Ricardo competirá no próximo dia 12 de agosto e, logo em seguida, no dia 15, participa do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Uberlândia.

Reconhecido por seus resultados expressivos, Ricardo Dutra é, até o momento, o único atleta de Além Paraíba a conquistar uma medalha de ouro na fase estadual do JEMG. Além do título, ele também já subiu ao pódio em duas edições da competição.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais reúnem atletas de diversas cidades do estado e são considerados a principal competição estudantil mineira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estrela Dalva celebra: Robinho é a maior negociação da história do Volta Redonda e vai jogar em Portugal
Esporte Há 3 semanas Em Estrela Dalva - MG

Estrela Dalva celebra: Robinho é a maior negociação da história do Volta Redonda e vai jogar em Portugal

A notícia ganhou destaque nas redes sociais, acompanhada de imagens comemorativas e mensagens de orgulho por parte dos moradores e torcedores.
Cuiabá conquista o título do ‘Indepa Society 2025’ em final emocionante contra o Bragantino
Esporte Há 3 semanas Em Esporte

Cuiabá conquista o título do ‘Indepa Society 2025’ em final emocionante contra o Bragantino

A competição, promovida pelo Esporte Clube Independente, reuniu oito equipes e somou 65 partidas, com um total de 418 gols marcados.
Atleta Ricardo Dutra conquista vice-campeonato mineiro de Karatê e garante vaga na Seleção de MG
Esporte Há 4 semanas Em Esporte

Atleta Ricardo Dutra conquista vice-campeonato mineiro de Karatê e garante vaga na Seleção de MG

De volta aos treinos, o atleta segue firme em sua preparação, com os olhos voltados para o futuro e para novas conquistas.
Final do campeoanto Indepa Society
Esporte Há 4 semanas Em Esporte

Final do campeoanto Indepa Society

O Indepa Society se consolida, ano após ano, como o maior evento esportivo da modalidade na região, unindo atletas, torcedores, famílias e apoiadores em torno do futebol amador de qualidade.
Além Paraíba, MG
15°
Tempo nublado

Mín. 13° Máx. 22°

15° Sensação
1.61km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
06h16 Nascer do sol
05h35 Pôr do sol
Qua 26° 12°
Qui 30° 15°
Sex 21° 17°
Sáb 22° 16°
Dom 22° 16°
Atualizado às 01h01
Publicidade
Farmácia Popular
Últimas notícias Esporte Há 5 horas

Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG

 Justiça Há 4 dias

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Geral Há 4 dias

FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

 Geral Há 4 dias

Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil

 Geral Há 4 dias

Parque recebe alunos da APAE, CAPS, Casa da Passagem e pessoas autistas em Além Paraíba

Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,04%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 685,095,18 -0,23%
Ibovespa
135,623,16 pts -0.21%
Publicidade
Garcia
Blogs e colunas Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais
ACEAP

Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais

 Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta
R E V I S T A

Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta

 Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa
Crescendo no Samba

Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa

Publicidade
Municípios MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios
Três Rios - RJ

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show
Carmo - RJ

Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia
Sapucaia - RJ

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia

Publicidade
Mais lidas
1
Cultura

Paris Center Parque divulga horários de funcionamento e anuncia preços promocionais
2
Geral

Jornalista Dauro Machado é recebido pelo Papa Leão XIV
3
Geral

Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

4
Geral

Barraca do Rotary é destaque mais uma vez na FEXPO 2025

5
Geral

FEXPO 2025 garante gratuidade e amplia inclusão no Paris Center Parque

Publicidade
unimed MAIO 2025
evosolar
Supermercado Mais por Menos
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias