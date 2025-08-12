Ricardo Dutra conquista o ouro no JEMG e se consagra como principal atleta de Além Paraíba

Representando o Colégio CNEC e a cidade de Além Paraíba, Ricardo sagrou-se campeão da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele conquistou o título no Módulo II, categoria Júnior (até 17 anos), apesar de ter apenas 14 anos.

A façanha é ainda mais impressionante considerando que essa foi a estreia de Ricardo na categoria. Enfrentando adversários mais experientes e com até três anos a mais de idade, o carateca demonstrou técnica, maturidade e espírito competitivo, confirmando por que é considerado o principal nome do esporte de Além Paraíba na atualidade.

Com esse resultado, Ricardo torna-se bicampeão estadual do JEMG, sendo, até o momento, o único atleta de Além Paraíba a conquistar uma medalha de ouro na fase estadual da competição. Ele participou de três edições do JEMG, conquistando duas medalhas de ouro — por isso é considerado bicampeão da competição.

A vitória em Araguari também serviu como preparação para outro desafio importante: o Campeonato Brasileiro de Karatê, que será disputado no próximo dia 15 de agosto, em Uberlândia. Ricardo segue confiante e motivado, carregando consigo não apenas o talento, mas também o orgulho de representar sua cidade em competições de alto nível.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais são a principal competição esportiva estudantil do estado, reunindo atletas de centenas de municípios em diversas modalidades. O desempenho de Ricardo Dutra nesta edição reforça o potencial esportivo de Além Paraíba e inspira uma nova geração de atletas locais.