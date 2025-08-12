13°C 26°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
CAMPANHA ENERGIA SUJA/CONTA ALTA
Assembleia Presente Atitude

Ricardo Dutra conquista o ouro no JEMG e se consagra como principal atleta de Além Paraíba

Ele participou de três edições do JEMG, conquistando duas medalhas de ouro — por isso é considerado bicampeão da competição.

12/08/2025 às 17h48 Atualizada em 12/08/2025 às 19h34
Por: Redação
Compartilhe:
Ricardo Dutra conquista o ouro no JEMG e se consagra como principal atleta de Além Paraíba

Representando o Colégio CNEC e a cidade de Além Paraíba, Ricardo sagrou-se campeão da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele conquistou o título no Módulo II, categoria Júnior (até 17 anos), apesar de ter apenas 14 anos.

A façanha é ainda mais impressionante considerando que essa foi a estreia de Ricardo na categoria. Enfrentando adversários mais experientes e com até três anos a mais de idade, o carateca demonstrou técnica, maturidade e espírito competitivo, confirmando por que é considerado o principal nome do esporte de Além Paraíba na atualidade.

Com esse resultado, Ricardo torna-se bicampeão estadual do JEMG, sendo, até o momento, o único atleta de Além Paraíba a conquistar uma medalha de ouro na fase estadual da competição. Ele participou de três edições do JEMG, conquistando duas medalhas de ouro — por isso é considerado bicampeão da competição.

A vitória em Araguari também serviu como preparação para outro desafio importante: o Campeonato Brasileiro de Karatê, que será disputado no próximo dia 15 de agosto, em Uberlândia. Ricardo segue confiante e motivado, carregando consigo não apenas o talento, mas também o orgulho de representar sua cidade em competições de alto nível.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais são a principal competição esportiva estudantil do estado, reunindo atletas de centenas de municípios em diversas modalidades. O desempenho de Ricardo Dutra nesta edição reforça o potencial esportivo de Além Paraíba e inspira uma nova geração de atletas locais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG
Esporte Há 1 dia Em Esporte

Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG

O JEMG acontece na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro.
Estrela Dalva celebra: Robinho é a maior negociação da história do Volta Redonda e vai jogar em Portugal
Esporte Há 3 semanas Em Estrela Dalva - MG

Estrela Dalva celebra: Robinho é a maior negociação da história do Volta Redonda e vai jogar em Portugal

A notícia ganhou destaque nas redes sociais, acompanhada de imagens comemorativas e mensagens de orgulho por parte dos moradores e torcedores.
Cuiabá conquista o título do ‘Indepa Society 2025’ em final emocionante contra o Bragantino
Esporte Há 3 semanas Em Esporte

Cuiabá conquista o título do ‘Indepa Society 2025’ em final emocionante contra o Bragantino

A competição, promovida pelo Esporte Clube Independente, reuniu oito equipes e somou 65 partidas, com um total de 418 gols marcados.
Atleta Ricardo Dutra conquista vice-campeonato mineiro de Karatê e garante vaga na Seleção de MG
Esporte Há 4 semanas Em Esporte

Atleta Ricardo Dutra conquista vice-campeonato mineiro de Karatê e garante vaga na Seleção de MG

De volta aos treinos, o atleta segue firme em sua preparação, com os olhos voltados para o futuro e para novas conquistas.
Além Paraíba, MG
14°
Tempo nublado

Mín. 13° Máx. 26°

14° Sensação
1.04km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
06h16 Nascer do sol
05h35 Pôr do sol
Qui 29° 15°
Sex 21° 16°
Sáb 23° 15°
Dom 22° 16°
Seg 24° 15°
Atualizado às 05h01
Publicidade
Farmácia Popular
Últimas notícias Esporte Há 13 horas

Ricardo Dutra conquista o ouro no JEMG e se consagra como principal atleta de Além Paraíba

 Esporte Há 1 dia

Ricardo Dutra representa Além Paraíba na fase estadual do JEMG

 Justiça Há 5 dias

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Geral Há 5 dias

FEXPO 2025: Noite de abertura tem representatividade política e euforia com Dennis DJ

 Geral Há 5 dias

Homem é flagrado em ônibus interestadual com ‘supermaconha’ avaliada em R$ 300 mil

Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 686,182,86 +0,02%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Publicidade
Garcia
Blogs e colunas Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais
ACEAP

Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais

 Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta
R E V I S T A

Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta

 Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa
Crescendo no Samba

Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa

Publicidade
Municípios MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios
Três Rios - RJ

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show
Carmo - RJ

Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia
Sapucaia - RJ

Briga generalizada com disparos de arma de fogo durante festa em Anta, distrito de Sapucaia

Publicidade
Mais lidas
1
Geral

Jornalista Dauro Machado é recebido pelo Papa Leão XIV
2
Geral

Barraca do Rotary é destaque mais uma vez na FEXPO 2025

3
Geral

FEXPO 2025 garante gratuidade e amplia inclusão no Paris Center Parque
4
Geral

Camarote Open Bar e Barraca Animal agitam a FEXPO 2025 com estrutura de ponta, bebidas liberadas e visão privilegiada
5
Geral

Barraca Porto Novo oferece visão privilegiada, chopp trincando e alta gastronomia na FEXPO 2025

Publicidade
Supermercado Mais por Menos
unimed MAIO 2025
evosolar
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias