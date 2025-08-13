Rebecca Ventura é eleita Miss Exposição 2025

A 50ª edição do concurso Miss Exposição foi realizada na noite de sexta-feira, 8 de agosto, no palco principal da FEXPO 2025, marcando o retorno do evento após dois anos de interrupção. A disputa, que reuniu 14 jovens além-paraibanas, é um dos momentos mais aguardados da programação festiva da cidade.

O título de Miss Exposição 2025 ficou com Rebecca Ventura, que recebeu premiação em dinheiro de R$ 1.000, além de brindes especiais. Em segundo lugar, ficou Isabella Marinha Souza, premiada com R$ 500, e em terceiro lugar, Laura Zoffoli, que recebeu R$ 300.

Desde 2004, o concurso é produzido pelo Jornal AGORA e coordenado pelo nosso colunista social e colaborador Cícero Cantareli, que retomou a organização nesta edição após afastamento por motivos de saúde. O evento contou com a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, representada por Alina Gomes, e da empreendedora Rita França, proprietária da loja Terra & Cia, além do apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sob comando de Cassiano Teixeira.

O Miss Exposição integra a programação da 53ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro e da 61ª Feira da Comunidade, realizadas no Espaço Comunitário Dr. José Braz Azevedo, na Ilha do Lazareto.