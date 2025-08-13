PCMG prende suspeito de homicídio motivado por conflitos entre facções em Além Paraíba

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, nessa terça-feira (12/8), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido no município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.

Durante a ação, os policiais cumpriram outros dois mandados de prisão expedidos contra suspeitos de participar do crime, sendo que ambos já estavam no sistema prisional por outros delitos.

Conforme apurado pela equipe da Delegacia de Polícia em Além Paraíba, o homicídio estaria relacionado a disputas territoriais entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no município.

O delegado responsável pela ação, Thiago Carvalho Couri, ressaltou que investigações dessa natureza avançaram na cidade, motivo pelo qual outras operações policiais já estão previstas.

"Nossa atuação será firme e embasada em critérios técnicos, com o objetivo garantir segurança à população de Além Paraíba, enfrentando o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas", garantiu.