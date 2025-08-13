14°C 28°C
PCMG desarticula esquema milionário de furto de equipamentos de telefonia

Operação na Zona da Mata recuperou materiais e apreendeu veículos usados no crime.

13/08/2025 às 15h02
Por: Redação Fonte: PCMG
PCMG desarticula esquema milionário de furto de equipamentos de telefonia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, nessa terça-feira (12/8), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido no município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.

Durante a ação, os policiais cumpriram outros dois mandados de prisão expedidos contra suspeitos de participar do crime, sendo que ambos já estavam no sistema prisional por outros delitos.

Conforme apurado pela equipe da Delegacia de Polícia em Além Paraíba, o homicídio estaria relacionado a disputas territoriais entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no município.

O delegado responsável pela ação, Thiago Carvalho Couri, ressaltou que investigações dessa natureza avançaram na cidade, motivo pelo qual outras operações policiais já estão previstas.

"Nossa atuação será firme e embasada em critérios técnicos, com o objetivo garantir segurança à população de Além Paraíba, enfrentando o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas", garantiu.

 

PCMG desarticula esquema milionário de furto de equipamentos de telefonia

Operação na Zona da Mata recuperou materiais e apreendeu veículos usados no crime.

 

Dois homens, de 26 e 37 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (12/8), suspeitos de integrarem um esquema de furtos de equipamentos de telefonia na região de Ubá, na Zona da Mata. A ação resultou na apreensão de materiais avaliados em cerca de R$ 900 mil, além de veículos e ferramentas utilizadas no crime.

As investigações começaram após denúncias indicando que um veículo branco estaria sendo utilizado para furtar gabinetes contendo placas de centrais telefônicas, item de alto valor agregado no mercado clandestino de lixo eletrônico. O veículo estava locado em nome de um homem de 26 anos, proprietário de dois ferros-velhos em Juiz de Fora.

Após levantamentos do setor de inteligência da Delegacia Regional em Juiz de Fora, a equipe policial montou uma operação de campana e cerco no trecho da rodovia MG-353, nas proximidades do entroncamento com a AMG-3085, no município de Coronel Pacheco, ligação que dá acesso à BR-040, em Goianá. Por volta das 14h30, o veículo foi abordado com diversos equipamentos e ferramentas.

O motorista, de 37 anos, foi preso e confessou que os materiais haviam sido furtados. Ele relatou que saiu de Juiz de Fora durante a madrugada para cometer os crimes e entregaria o material ao homem de 26 anos no centro da cidade, recebendo entre R$ 2 mil e R$ 5 mil por viagem.

Apreensões

No veículo foram encontrados 13 gabinetes, cada um com cerca de 40 placas de centrais telefônicas, além de outras placas eletrônicas, ferramentas e duas camisas com o emblema de uma empresa de telefonia, usadas como disfarce durante os furtos. Um técnico da empresa, ouvido como testemunha, confirmou que os equipamentos pertenciam à operadora e estimou o prejuízo em quase R$ 1 milhão.

Receptação qualificada

Com a confirmação do envolvimento do homem de 26 anos como locatário do veículo, os policiais seguiram até os endereços de seus estabelecimentos. Em um ferro-velho no bairro Santa Terezinha, foi encontrado um veículo registrado em seu nome, que foi apreendido. No entanto, o suspeito não estava no local.

Em um segundo ferro-velho, no bairro Bonfim, o homem foi abordado ao desembarcar de um táxi. O motorista informou que ele havia embarcado na Rua Halfeld, local indicado pelo outro suspeito como ponto de entrega do material furtado. Nas proximidades, foi localizado e apreendido outro veículo registrado em nome do homem de 26 anos.

Diante dos indícios, o suspeito foi preso em flagrante por furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa. A Polícia Civil investiga ainda se os ferros-velhos eram utilizados para lavar dinheiro obtido por meio das atividades criminosas.


Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

