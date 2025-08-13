Parque Paris Center Parque fez sucesso com diversão para todas as idades na FEXPO 2025

Com mais de 40 anos de tradição, o Paris Center Parque voltou a brilhar durante os cinco dias da FEXPO 2025, realizada entre 6 e 10 de agosto no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto.

Um dos grandes destaques da edição foi a presença da montanha-russa com looping, um brinquedo radical que trouxe emoção aos corajosos que aceitaram o desafio e reforçou o papel do parque como ponto alto da diversão. A roda-gigante também fez muito sucesso. Além disso, a programação incluiu dias de acesso gratuito, como o Dia da Rede Pública e o Dia da Inclusão — ações que democratizaram o lazer e promoveram a inclusão social com gratuidade para alunos da rede pública, APAE, CAPS e Casa de Passagem.

Diversão, tradição, segurança e inclusão foram os pilares da permanência do Paris Center Parque como destaque da FEXPO 2025. O parque reafirmou seu papel como atrativo indispensável para a integração comunitária e a celebração familiar sem intercorrências.