Organização da FEXPO 2025 é marcada por atuação integrada entre Prefeitura, Cultura e comunicação digital

A FEXPO 2025, realizada entre os dias 6 e 10 de agosto, contou com uma estrutura operacional que envolveu diferentes setores da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, liderados pela Secretaria de Cultura e Turismo. A organização do evento foi acompanhada de perto pelo secretário da pasta, o professor Cassiano Teixeira, responsável por coordenar a execução da programação e monitorar as atividades durante todos os dias da festa.
O prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstaen e a primeira-dama Mônica Goldstaen também estiveram presentes diariamente, acompanhando os preparativos desde as primeiras horas do dia até o encerramento das atividades.
A empresa Black Monk, dirigida por Maria Paula França, ficou para cuidar da divulgação digital e atualizações em tempo real. A empresa utilizou recursos como flashes ao vivo e postagens constantes para manter o público informado, tanto antes quanto durante e após os eventos da programação oficial.
Outro destaque da equipe foi o assessor de cultura João Pedro, que atuou na linha de frente da cobertura artística e institucional. Ele realizou entrevistas com artistas e com o público, diretamente dos camarins e das áreas comuns da festa, gerando conteúdo audiovisual que ampliou o alcance da FEXPO nas redes sociais e canais digitais da Prefeitura. Em 2025, a empresa HLO foi responsável pela consultoria da FEXPO.
Mín. 14° Máx. 28°