Organização da FEXPO 2025 é marcada por atuação integrada entre Prefeitura, Cultura e comunicação digital

A organização do evento foi acompanhada de perto pelo secretário da pasta, o professor Cassiano Teixeira

13/08/2025 às 15h31 Atualizada em 13/08/2025 às 15h40
Por: Redação
A equipe da empresa Black Monk, dirigida por Maria Paula França, ao lado do assessor de Cultura, João Pedro de Souza.

A FEXPO 2025, realizada entre os dias 6 e 10 de agosto, contou com uma estrutura operacional que envolveu diferentes setores da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, liderados pela Secretaria de Cultura e Turismo. A organização do evento foi acompanhada de perto pelo secretário da pasta, o professor Cassiano Teixeira, responsável por coordenar a execução da programação e monitorar as atividades durante todos os dias da festa.

Na foto, o prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstaen e a primeira-dama Mônica Goldstaen, que acompanharam de perto toda a FEXPO 2025, ao lado da cantora e enfermeira Leiliane Ribeiro e de seu namorado, o vereador de Sapucaia (RJ), Gleidinho.

O prefeito Dr. Paulo Marinho Goldstaen e a primeira-dama Mônica Goldstaen também estiveram presentes diariamente, acompanhando os preparativos desde as primeiras horas do dia até o encerramento das atividades.

A empresa Black Monk, dirigida por Maria Paula França, ficou para cuidar da divulgação digital e atualizações em tempo real. A empresa utilizou recursos como  flashes ao vivo e postagens constantes para manter o público informado, tanto antes quanto durante e após os eventos da programação oficial.

O secretário de Cultura, professor Cassiano Teixeira, responsável pela FEXPO 2025, ao lado de sua esposa, Vanessa Montes.

Outro destaque da equipe foi o assessor de cultura João Pedro, que atuou na linha de frente da cobertura artística e institucional. Ele realizou entrevistas com artistas e com o público, diretamente dos camarins e das áreas comuns da festa, gerando conteúdo audiovisual que ampliou o alcance da FEXPO nas redes sociais e canais digitais da Prefeitura. Em 2025, a empresa HLO foi responsável pela consultoria da FEXPO.

