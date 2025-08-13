Artesanato local brilha na FEXPO 2025

Com a cidade em clima de festa pela realização da FEXPO 2025, o Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo, na Ilha do Lazareto, recebeu um grande número de visitantes, fortalecendo a economia local e evidenciando o talento dos artesãos de Além Paraíba.

Durante todos os dias do evento, o público pôde conhecer e adquirir peças únicas produzidas pela Associação dos Artesãos de Além Paraíba, com seu “Ateliê Feito por Nós”, pelo grupo Art’ Além Mãos Iluminadas e pela Mostra de Artesanato Estação de São José. Este ano, os expositores ganharam um espaço de destaque, bem localizado e de fácil acesso, o que garantiu maior visibilidade e oportunidades de venda.

Os artesãos também receberam atenção especial do secretário municipal de Cultura, Cassiano Teixeira, que fez questão de valorizar o trabalho local, acompanhando de perto as exposições e oferecendo suporte para que cada expositor pudesse apresentar seus produtos com qualidade e conforto. (Texto e fotos: Soninha Carvalho, para o Jornal AGORA)