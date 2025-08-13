Rotary une sabor e solidariedade na barraca mais tradicional da FEXPO

Durante os cinco dias da FEXPO 2025, realizada de 6 a 10 de agosto no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto, a barraca do Rotary Club de Além Paraíba mais uma vez se destacou, unindo tradição, gastronomia e propósito social.

Sob a presidência da empresária Rosa Vieira, o Rotary manteve o espaço como um dos mais procurados da festa, oferecendo um cardápio variado que teve na comida árabe seu maior destaque. A receita de sucesso combina sabores reconhecidos pelo público e a vista privilegiada para o palco principal, o que torna a barraca um ponto estratégico para quem quer aproveitar os shows com conforto.

Além de integrar o calendário festivo, a participação do Rotary na FEXPO cumpre também um papel comunitário. A renda obtida é revertida para projetos sociais e ações beneficentes desenvolvidas pela instituição ao longo do ano, reforçando o compromisso do clube com a cidade.

O ambiente atraiu, mais uma vez, frequentadores fiéis e novos visitantes, reunindo famílias, amigos e representantes da sociedade local, em um espaço que combina boa gastronomia e engajamento comunitário.