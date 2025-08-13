14°C 28°C
Barraca Porto Novo combina vista privilegiada e alta gastronomia na FEXPO 2025

A combinação de boa comida, atendimento e vista para os shows manteve o Porto Novo como ponto de encontro durante toda a programação festiva.

13/08/2025 às 16h02 Atualizada em 13/08/2025 às 16h10
Por: Redação
Durante os cinco dias da FEXPO 2025, realizada entre 6 e 10 de agosto, o Camarote Porto Novo se consolidou como um dos espaços mais disputados do Parque de Exposições da Ilha do Lazareto. Instalado em posição estratégica, o local ofereceu visão privilegiada para o palco principal e para a Rua do Meio, atraindo grande público diariamente.

Com estrutura voltada para conforto e comodidade, o camarote disponibilizou serviço de garçons, banheiros exclusivos e chope gelado, além de um cardápio variado assinado por Estação Simplício, Zão Smoke House e Loukanos. Entre petiscos, cortes especiais e pratos elaborados, o espaço manteve a proposta de unir gastronomia de qualidade e ambiente diferenciado.

A localização privilegiada permitiu que o público acompanhasse de perto todas as apresentações da FEXPO, tanto no palco principal quanto no novo Palco 360º da Rua do Meio. A combinação de boa comida, atendimento e vista para os shows manteve o Porto Novo como ponto de encontro durante toda a programação festiva.

 

