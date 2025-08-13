Camarote Animal mantém tradição e lotação na FEXPO 2025

Com mais de três décadas de história, o Camarote Animal voltou a se destacar como um dos pontos mais movimentados da FEXPO 2025, realizada de 6 a 10 de agosto no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto, em Além Paraíba.

Organizado pela Animal Eventos, da família Elmais – (Ramit, Roberta, Ramitinho e Raissa), com apoio de Dani Elmais – o espaço manteve a fórmula que o consagrou: cerveja gelada, porções variadas e ambiente animado. De quarta-feira até domingo, o camarote recebeu um fluxo constante de visitantes, consolidando-se mais uma vez como o “point” da festa.

O maior público foi registrado no sábado (9), quando a movimentação foi tão intensa que os organizadores precisaram encerrar temporariamente a entrada para controlar a lotação.

Presente há mais de 30 anos na programação da FEXPO, o Camarote Animal reafirma sua popularidade e o papel de ponto de encontro tradicional para o público que busca música, gastronomia e confraternização durante o evento.