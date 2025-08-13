Palco 360º da Rua do Meio valoriza diversidade musical e cultural na FEXPO 2025

A edição 2025 da FEXPO em Além Paraíba marcou a estreia do Palco 360º da Rua do Meio, uma das novidades mais bem recebidas pelo público durante os cinco dias de festa. Instalado em uma área estratégica da Ilha do Lazareto, o espaço se destacou pela proposta de valorização da cultura local e diversidade de ritmos, promovendo acesso democrático à arte e à música ao longo da programação.

Com formato central e visão panorâmica para o público, o palco reuniu diferentes estilos musicais e apresentações culturais. Dentre os destaques estiveram o Balé Ilê Di Zâmbi, do grupo Consciência Negra; o Balé de Odoya; o som alternativo da Banda Nafta; o afrohouse do DJ Marlon Proença; e o rap de Menor Apollo e convidados. Também se apresentaram nomes como DJ Marquinho, Mobi Trio, DJ Roberta, Banda Lado B, Banda Amarantus e o animado Pagode do Gordinho.

A noite de sábado (9) foi a mais movimentada da festa, segundo levantamento feito pelas autoridades de segurança e monitoramento. Neste dia, o Pagode do Gordinho levou um grande público à Rua do Meio, lotando a área do Palco 360º e confirmando o sucesso da proposta de programação paralela ao palco principal.

A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Além Paraíba atendeu a uma demanda por maior representatividade artística e inclusão de artistas locais e regionais na FEXPO. O resultado foi positivo, com boa adesão do público e elogios pela qualidade das atrações e pela atmosfera mais intimista e interativa do espaço.