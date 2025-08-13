Cinco dias de festa, música e emoção: FEXPO 2025 entra para a história

O show de encerramento da FEXPO 2025, com a dupla Diego & Victor Hugo, também foi um dos mais aguardados pelo público

O cantor gospel Samuel Messias convidou o cantor de Além Paraíba, Arthur Henry, para dividir o palco e cantar uma música na noite de quarta-feira, durante a Noite Gospel da FEXPO 2025.

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, prometeu e cumpriu: a FEXPO 2025 foi uma das melhores edições dos últimos tempos. Com um clima animado, público participativo e barracas lotadas nos dias de maior movimento, a festa se destacou também pelos preços acessíveis das bebidas, entrada gratuita em todos os shows e banheiros reformados — que, pela primeira vez, receberam elogios pela limpeza impecável.

A abertura oficial da FEXPO 2025 aconteceu na noite de quinta-feira, antes do show do Dennis DJ, com a presença de vereadores, secretários e autoridades regionais. De forma breve, o prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstaen declarou oficialmente aberta a festa.

A 53ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro e 61ª Feira da Comunidade foi encerrada no domingo, 10 de agosto, após cinco dias de intensa programação cultural, artística e agropecuária no Espaço Comunitário Dr. José Braz Azevedo e também no Sindicato Rural, na Ilha do Lazareto. O evento movimentou a economia local, atraiu milhares de visitantes e reforçou seu lugar como um dos principais do calendário municipal.

Show do Dennis DJ

A abertura, na quarta-feira (6), teve noite gospel com apresentações do garoto Arthur Henry, Mislene e Banda e o grande nome da música gospel nacional, Samuel Messias, que contou com a participação especial do músico além-paraibano Rafael Tavares.

Na quinta-feira (7), o funk tomou conta da Ilha do Lazareto com Dennis DJ, que levou o público ao delírio com sucessos antigos e atuais, embalados por luzes, cores e fogos de artifício.

A banda Força Oculta, comemorando 25 anos de carreira, se apresentou na noite de sábado, abrindo o show do cantor Belo. Juliano Rodrigues e Carlinha Maia, vocalistas da banda, contagiaram o grande público presente com muito astral.

A sexta-feira (8) foi marcada pela chuva, que afastou parte do público, mas não impediu Vitor Kley de entregar uma performance vibrante, interagindo com os fãs, descendo do palco e conquistando quem enfrentou o mau tempo.

O sábado (9) foi o ponto alto da festa, com lotação recorde para o show de Belo. Antes, a banda além-paraibana Força Oculta, liderada por Juliano Rodrigues e Carlinha Maia, celebrou 25 anos de carreira com um repertório dançante.

O show do cantor Belo, realizado no sábado, levou mais de 10 mil pessoas à Ilha do Lazareto.

Apesar de ser o nome mais aguardado do evento, Belo fez um show considerado por muitos como frio, com pouca interação, iluminação fraca e ausência de closes no telão, o que gerou reclamações. Ainda assim, embalados pela música e pelo clima festivo, a maioria do público cantou e dançou seus grandes sucessos.

Segundo o Tenente Custódio, comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar de Além Paraíba, cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes — número que o Jornal AGORA, que acompanha a FEXPO há cinco décadas, acredita ter sido ainda maior, comparável a momentos históricos como os shows de Chitãozinho & Xororó (anos 1980), Roupa Nova (anos 1990) e Calcinha Preta (2014).

O cantor Chris Gar e sua banda

O encerramento, no domingo (10), começou com o cantor local Chris Gar e sua banda, interpretando clássicos da MPB e músicas autorais. Na sequência, a dupla Diego & Victor Hugo colocou todo mundo para cantar com seus sucessos, mesclando sertanejo atual, sertanejo raiz e até rock nacional. Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem ao Dia dos Pais, quando fotos de famílias de Além Paraíba foram exibidas no telão durante a música Minha Família.

Lívia Ribeiro, esposa do procurador jurídico do município, Ricardo Rocha, esteve no camarim do cantor Belo.

Dupla Diego e Vitor Hugo

O show terminou quase às 3h da manhã, deixando no público a sensação de que a FEXPO 2025 cumpriu, com folga, a promessa de ser inesquecível.