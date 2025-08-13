14°C 28°C
53º Concurso Leiteiro de Além Paraíba premia os melhores produtores da região

O Concurso Leiteiro é um dos eventos mais tradicionais da Exposição Agropecuária de Além Paraíba

13/08/2025 às 17h04
Por: Redação
Na Categoria 60 Quilos, Rita, do plantel de Rodrigo e Lucas Ferraz, conquistou o primeiro lugar.
Encerrado na noite de sábado, 09 de agsoto, o 53º Concurso Leiteiro de Além Paraíba reuniu 27 animais de alta produtividade, pertencentes a plantéis de produtores locais e da região. A competição teve início na quarta-feira (6) com a ordenha de esgota, realizada às 20h, no Pavilhão de Exposição Olimpio Queiroz, no espaço do Sindicato Rural, atualmente presidido pelo empresário e pecuarista, Elias Bouhid.

A primeira ordenha oficial ocorreu na manhã de quinta-feira (7), marcando o início do concurso, que contou ao todo com seis ordenhas distribuídas ao longo dos quatro dias. Os animais competiram em três categorias: 30 quilos, com 9 participantes; 45 quilos, com 12; e 60 quilos, com 4 vacas inscritas.

Na Categoria 30 Quilos, a campeã foi Financeira, do produtor rural Marcelo França. O segundo lugar ficou com Jandira, de Vitor Rezende; e o terceiro com Bruna, de Fábio Castro.

Na Categoria 45 Quilos, a vitória foi de Sorocaba, do plantel dos voltagrandenses Rodrigo e Lucas Ferraz. Em segundo lugar ficou Gabrielen, de Alencar Zamboni; seguida por Marília, também de Alencar Zamboni.

Já na Categoria 60 Quilos, Rita, do plantel de Rodrigo e Lucas Ferraz, conquistou o primeiro lugar. Em segundo ficou Grazi 700, de Daniel Guimarães, e em terceiro Malhada, de Alencar Zamboni.

O Concurso Leiteiro é um dos eventos mais tradicionais da Exposição Agropecuária de Além Paraíba e valoriza o trabalho dos produtores rurais, incentivando a melhoria genética e o aumento da produtividade na pecuária leiteira.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
