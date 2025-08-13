Além Paraíba se despediu de Neuza Ferreira Germello, mãe da vice-prefeita Guará

Faleceu na madrugada de domingo, 10 de agosto, aos 102 anos, Neuza Ferreira Germello, mãe da vice-prefeita de Além Paraíba, Guaraciaba Germello de Marca, conhecida como “Guará das Voluntárias”. O velório e o sepultamento aconteceram na tarde do mesmo dia, na cidade de Recreio (MG), onde Neuza nasceu, em 25 de dezembro de 1922.

Por muitos anos, Neuza atuou como cabeleireira em Recreio, profissão na qual conquistou amizades e respeito. Era aposentada e casada com Argos Vieira Germello, com quem teve três filhos: Guaraciaba Germello de Marca, Francisco Antônio Ferreira Germello (já falecido) e Darcy Ferreira Germello, residente em Cantagalo. Ficou viúva em 1985 e, pouco depois, mudou-se para Além Paraíba, onde passou a viver ao lado da filha Guará.

Ao longo de sua vida, Neuza construiu uma família marcada pelo afeto. Deixa cinco netos e oito bisnetos, além de um legado de saúde, alegria e sabedoria. Segundo familiares e amigos, foi um exemplo de ser humano, com amor e carinho por todos que a cercavam.

Aos que conviviam com ela, ficam as boas lembranças e a saudade de uma vida longa, plena e dedicada à família.