Hospital Unimed de JF sedia cerimônia para paciente oncológica ver neta casar

Na sexta-feira, 01 de agosto, o Hospital Unimed Dr. Hugo Borges foi palco de uma celebração emocionante e inesquecível: um casamento realizado especialmente para que dona Marli, paciente em tratamento oncológico, pudesse participar de um dos momentos mais marcantes da vida de sua neta Maria Eduarda e o noivo Guilherme. A cerimônia no civil já estava marcada, mas a avó, em internação hospitalar, não poderia estar presente fisicamente para acompanhar a neta até o altar.

Sensibilizada com a situação, Aline, mãe da noiva e filha da paciente, procurou a equipe do hospital com um pedido simples e afetuoso: tirar uma foto da noiva com a avó logo após a cerimônia no cartório. Ao tomar conhecimento da história, a equipe de Experiência do Paciente do hospital decidiu ir além. Com sensibilidade e dedicação, organizaram uma celebração simbólica na capela do hospital, permitindo que a avó participasse de maneira especial da união da neta. O espaço foi cuidadosamente preparado, com flores, música e toda a emoção que um casamento merece.

Dona Marli ficou emocionada com o momento proporcionado pelo hospital e, ao se arrumar para a cerimônia, declarou sua felicidade: “Feliz da vida que minha neta se casa hoje. Eu, em um hospital de primeiro mundo, estou me sentindo em um spa e desejo toda felicidade para minha neta. Eu queria muito ver ela se casar!”

O momento foi carregado de emoção e significado. Em meio a sorrisos, lágrimas e abraços apertados, a cerimônia mostrou que o cuidado em saúde vai muito além do tratamento clínico, ele passa pelo afeto, acolhimento e respeito às trajetórias e laços familiares. A história comoveu também a equipe da TV Integração, afiliada da Rede Globo na Zona da Mata Mineira, que acompanhou o evento e produziu uma matéria especial, compartilhando com o público um exemplo de amor, empatia e humanização no cuidado com o paciente.