CCAA inicia turmas do Baby Class em Sapucaia com foco no ensino bilíngue desde a primeira infância

O CCAA deu início às aulas do curso Baby Class em sua unidade de Sapucaia (RJ), com turmas voltadas para crianças de 3 a 5 anos de idade. As turmas inaugurais — Baby Class 2, Baby Class 4 e Baby Class 6 — já estão em funcionamento, oferecendo um método lúdico e eficiente para introduzir o inglês na rotina dos pequenos.

O Baby Class é uma proposta educacional desenvolvida especialmente para a fase inicial do desenvolvimento infantil, unindo aprendizado e diversão. As aulas são conduzidas por professores treinados para trabalhar com crianças nessa faixa etária, utilizando músicas, jogos, brincadeiras e estímulos criativos que facilitam a comunicação oral e o reconhecimento de sons e palavras do novo idioma.

“A ideia é fazer com que a criança se encante pelo inglês desde o primeiro contato. O aprendizado nessa fase acontece de forma natural, e a familiarização com a língua desde cedo é um diferencial importante para o futuro acadêmico e pessoal dos alunos”, destaca a coordenação do curso.

O método tem como objetivo transformar o aprendizado em uma experiência divertida e acolhedora, permitindo que, ainda nos primeiros meses, as crianças comecem a pronunciar palavras em inglês, como cores, números e nomes de animais — surpreendendo pais e familiares.

Além da unidade de Sapucaia, o Baby Class também está disponível no CCAA de Além Paraíba (MG), oferecendo a mesma estrutura pedagógica e turmas adequadas à faixa etária. Para mais informações sobre o curso ou para realizar matrículas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (32) 98701-2684.