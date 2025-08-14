OAB Além Paraíba marca presença no JAM 2025

A 110ª Subseção da OAB, representando Além Paraíba, marcou presença no JAM 2025 – Jogos da Advocacia Mineira. A delegação contou com a participação de 15 advogados(as) inscritos, que competiram em diversas modalidades esportivas.

Os representantes de Além Paraíba disputaram as provas de corrida masculina 400m, peteca feminina, corrida feminina 100m, corrida feminina 400m, corrida feminina 6km, natação masculina 50m, tênis de mesa, dama, xadrez e buraco.

A participação reforçou o espírito esportivo e de integração entre os profissionais da advocacia, além de destacar o empenho e a união da subseção.

A 110ª Subseção agradece a todos os integrantes da delegação pela dedicação e representatividade, e já projeta com entusiasmo a participação no JAM 2026.