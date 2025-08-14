Caminhada “Toda a Cidade Unida no Combate à Violência Contra a Mulher” será realizada em Além Paraíba

A Rede Mulher, coletivo por mulheres em situação de vulnerabilidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba, promove no dia 23 de agosto de 2025 (sábado) a Caminhada “Toda a Cidade Unida no Combate à Violência Contra a Mulher”. O evento terá início às 9h, com concentração na Rua Adão Araújo, no bairro Porto Novo, em frente à antiga Fábrica de Papel, seguindo até o semáforo da Rua Marechal Floriano e retorno para a frente da Casa da Cultura.

A ação faz parte da programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e tem como meta fortalecer a união da sociedade civil, instituições públicas e movimentos sociais para enfrentar essa pauta urgente.

Além da caminhada, a organização convidou órgãos e parceiros a colaborarem com ações culturais durante o evento, como apresentações artísticas, manifestações simbólicas e apoio logístico, reconhecendo o papel de todos como ferramenta de sensibilização e mobilização social. Todas as instituições públicas e privadas foram convidadas, como as demais Secretarias Municipais, Poderes Legislativo e Judiciário, Polícias Civil e Militar, Associações, Organizações e afins, além dos veículos de comunicação locais. O objetivo é que toda a sociedade se una em prol do combate à violência contra a mulher.

Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 9h

Concentração: Rua Adão Araújo, bairro Porto Novo (em frente à antiga Fábrica de Papel)

Percurso: Até o semáforo da Rua Marechal Floriano e retorno para as imediações da Casa da Cultura.