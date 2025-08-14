14°C 28°C
Além Paraíba, MG
Internos do lar de idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO 2025

Sob a supervisão de funcionários da instituição e acompanhados pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo

14/08/2025 às 15h33
Por: Redação
Internos do lar de idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO 2025

Durante a tarde dessa quinta-feira, dia 08, os internos do Lar de Idosos Ana Carneiro tiveram uma tarde de total descontração e alegria e se divertiram passeando pelo Parque de Exposição no Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo, onde acontece a FEXPO 2025.

Sob a supervisão de funcionários da instituição e acompanhados pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo eles visitaram os stands e os pavilhões, onde acontecem a ordenha leiteira, num ambiente de total descontração e alegria .

Como todos os anos internos foram recepcionados na Barraca do Lions Clube e recebidos carinhosamente por toda a equipe leonina e puderam saborear um delicioso lanche oferecido pelo Clube de Serviços.

(Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Projeto  Re-Vivendo)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
