Internos do lar de idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO 2025

Durante a tarde dessa quinta-feira, dia 08, os internos do Lar de Idosos Ana Carneiro tiveram uma tarde de total descontração e alegria e se divertiram passeando pelo Parque de Exposição no Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo, onde acontece a FEXPO 2025.

Sob a supervisão de funcionários da instituição e acompanhados pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo eles visitaram os stands e os pavilhões, onde acontecem a ordenha leiteira, num ambiente de total descontração e alegria .

Como todos os anos internos foram recepcionados na Barraca do Lions Clube e recebidos carinhosamente por toda a equipe leonina e puderam saborear um delicioso lanche oferecido pelo Clube de Serviços.

(Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Projeto Re-Vivendo)