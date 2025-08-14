Dupla César Menotti & Fabiano homenageada com seu nome em Ala do Hospital do Câncer de Muriaé

O Hospital do Câncer de Muriaé, mantido pela Fundação Cristiano Varella, prestou uma homenagem especial à dupla sertaneja César Menotti & Fabiano na última semana. Em reconhecimento à parceria e ao apoio que os artistas têm dedicado à causa, a Unidade de Quimioterapia da instituição passa a levar o nome da dupla.

Durante a visita, os cantores conheceram de perto a estrutura do hospital, que é referência em tratamento oncológico para mais de 200 municípios. Eles percorreram os corredores, conversaram com pacientes e acompanhantes, atenderam a pedidos de fotos e compartilharam momentos de carinho e incentivo.

“Nós agradecemos muito por sermos embaixadores do Hospital do Câncer de Muriaé. Isso, para um artista, é uma questão de crédito e credibilidade, mas, acima de tudo, é uma questão de honra. Dentre todos os amores que existem, o amor de Cristo é aquele em que o bem-estar e a vida do próximo são mais importantes que a nossa própria existência, e eu vejo muito isso aqui, na Fundação Cristiano Varella. É um profundo desejo de servir, por isso, é um privilégio fazer parte dessa causa”, afirmou Fabiano.

Ao receber o nome da dupla, a Unidade de Quimioterapia passa a carregar também um símbolo de gratidão e reconhecimento por todos que se unem à nossa missão. Esse gesto reforça que, quando a arte e a solidariedade caminham juntas, é possível transformar histórias e oferecer mais força e esperança a quem enfrenta o câncer.