Família Madalena: quase três décadas de tradição e força no campo na Fexpo

Quase 30 anos de presença marcante no espaço do Sindicato Rural, durante a Fexpo, transformaram a família Madalena em sinônimo de tradição, união e orgulho para o setor pecuário de Além Paraíba. A trajetória começou com o pecuarista Serginho Madalena, referência na criação e manejo de gado, mais de 50 anos, e ganhou ainda mais significado com a participação ativa das quatro filhas — Débora Madalena, Maria Cristina, Cristhiane e Tathiane.

Juntos, eles representam a Fazenda Madalena, localizada na comunidade do Aterrado, que ao longo dos anos não apenas se consolidou como produtora de qualidade, mas também construiu um legado familiar no agronegócio local. A tradição, transmitida de pai para filhas, hoje já alcança a terceira geração, com os netos Guilherme, Helena e Augusto participando da rotina e vivenciando, desde cedo, o valor do trabalho no campo.

Mais do que um espaço para negócios, a presença da família Madalena na Fexpo é também um ponto de encontro de amigos, clientes e parceiros, sempre marcada pela receptividade e pelo orgulho de representar a força do campo.

Com quase cinco décadas de dedicação e história, Serginho Madalena e sua família mostram que o amor pela terra e pela pecuária é um elo que atravessa gerações — e que continuará fortalecendo o nome da Fazenda Madalena por muitos anos.