Estudo revela que 1 em cada 5 homens pode ser secretamente gay

A pesquisa também aponta para uma desconexão significativa entre o que os homens sentem e o que demonstram publicamente

14/08/2025 às 15h45
Por: Redação
Estudo revela que 1 em cada 5 homens pode ser secretamente gay

Um estudo de longo prazo publicado recentemente no Journal of Modern Human Behavior revelou dados surpreendentes sobre a sexualidade masculina. A pesquisa indica que 1 em cada 5 homens pode esconder desejos homossexuais, evidenciando o impacto contínuo das pressões sociais na expressão da sexualidade.

Ao longo de cinco anos, pesquisadores do fictício Northbridge Institute of Social Dynamics analisaram mais de 10 mil homens, com idades entre 18 e 45 anos, de diferentes países e contextos culturais. Os dados foram coletados por meio de questionários anônimos e testes de excitação biométrica — técnica que mede reações fisiológicas involuntárias diante de estímulos visuais.

Apesar de apenas 6% dos participantes se identificarem como gays, outros 14% relataram sentir atração por pessoas do mesmo sexo, embora escolham manter essa informação em segredo. Segundo os autores do estudo, o número pode ser ainda maior, já que muitos entrevistados relutam em revelar aspectos íntimos mesmo em pesquisas confidenciais.

PRESSÃO SOCIAL AINDA PESA

A principal razão apontada para o silêncio sobre esses desejos é o medo de julgamento, preconceito ou rejeição social. “Mesmo em sociedades consideradas mais abertas, a masculinidade ainda está fortemente atrelada a padrões heteronormativos. Isso pode fazer com que muitos homens reprimam ou ocultem parte de sua sexualidade”, afirma o estudo.

A pesquisa também aponta para uma desconexão significativa entre o que os homens sentem e o que demonstram publicamente — um fenômeno que pode ter efeitos psicológicos relevantes, como ansiedade, depressão e dificuldades nos relacionamentos interpessoais.

REFLEXÃO E DEBATE NECESSÁRIOS

Embora o estudo utilize métodos científicos confiáveis, ele também convida à reflexão sobre como os discursos públicos e privados em torno da sexualidade ainda estão em descompasso. Especialistas em comportamento humano destacam a importância de criar ambientes mais acolhedores e menos punitivos, onde os indivíduos possam explorar e expressar sua sexualidade sem medo.

"Não se trata apenas de orientação sexual, mas da liberdade de ser quem se é, sem carregar o peso da vergonha ou da exclusão", comenta a psicóloga social Carla Mendes.

A pesquisa, embora realizada por uma instituição fictícia no contexto da publicação, traz à tona um debate real e necessário sobre identidade, aceitação e o futuro das relações humanas em uma sociedade cada vez mais plural.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
