Correria, drogas enterradas e prisão: PM captura suspeito de chefiar o tráfico na Terra do Santo

Uma ação coordenada entre equipes do policiamento comunitário e da inteligência da PM resultou, nesta semana, na prisão de um homem apontado como o novo gerente do tráfico de drogas no bairro Terra do Santo. A operação teve como alvo R.M.S, suspeito de atuar em nome da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Segundo a Polícia Militar, a movimentação foi iniciada a partir de denúncias e levantamentos que indicavam que R.M.S havia assumido o comando das ações ligadas ao tráfico no bairro. Com base nas informações, os policiais se posicionaram em pontos estratégicos para monitorar as atividades criminosas.

Durante o período de vigilância, os militares observaram R.M.S escondendo drogas em diferentes pontos da estrada, além de uma transação suspeita com um motociclista. O condutor da moto, identificado como C.E.S.C, foi abordado por uma das equipes. Com ele, foram encontrados três pinos de cocaína. A motocicleta apresentava irregularidades, como o lacre de identificação rompido e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O veículo foi apreendido e removido do local.

Em outra frente da operação, policiais da Patrulha de Operações de Proximidade (POP) avançaram a pé pelo terreno e conseguiram se aproximar de R.M.S, que tentou fugir, mas foi capturado após cerca de 200 metros de perseguição através do pasto.

Com o suspeito, foram encontradas várias porções de maconha com etiquetas da facção Comando Vermelho e uma quantia em dinheiro. Posteriormente, os militares retornaram aos pontos onde ele havia sido visto abaixado e localizaram mais quatro pinos de cocaína enterrados em pares em locais distintos.

R.M.S foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à delegacia de plantão. Todos os seus direitos constitucionais foram assegurados**, conforme informou a Polícia Militar. A ocorrência segue em investigação para apurar a extensão da atuação da facção na região.