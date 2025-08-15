Cemitério de São Domingos é alvo de furto e vandalismo em Aventureiro

O cemitério localizado no distrito de São Domingos, em Santo Antônio do Aventureiro (MG), foi invadido e depredado entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025. Criminosos levaram cerca de 100 quilos de peças metálicas, principalmente de bronze, retiradas de túmulos e jazigos.

Segundo o registro feito pela Polícia Militar, foram subtraídas cruzes, placas, puxadores de gavetas e outras peças utilizadas na ornamentação das sepulturas. Para retirar o material, os autores forçaram e danificaram as estruturas, deixando um cenário de destruição que gerou indignação na comunidade.

Ação planejada

O denunciante, identificado pelas iniciais M.T.C., de 43 anos, relatou suspeitar que um veículo de carga tenha sido usado para transportar os objetos, já que durante a madrugada foi ouvido um barulho de motor subindo a rua de pedra que dá acesso ao local. Pelo peso e volume do material furtado, a hipótese de utilização de um caminhão ou caminhonete é considerada provável.

Com base no valor de mercado do bronze — estimado entre R$ 20 e R$ 40 por quilo —, o prejuízo pode chegar a R$ 4 mil.

Perícia não realizada

A Polícia Militar constatou o furto e o dano às sepulturas, mas a perícia técnica não foi acionada, uma vez que o local foi considerado impróprio para a coleta de evidências naquele momento.

O caso foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 2025-037493650-001 e encaminhado para investigação. A expectativa é que sejam verificadas câmeras de segurança nas proximidades, a fim de identificar suspeitos e confirmar o uso do veículo.

Patrimônio violado

O furto de peças de bronze em cemitérios é um crime que, além do prejuízo material, afeta diretamente a memória e o respeito aos falecidos e seus familiares. A administração municipal de Santo Antônio do Aventureiro e os moradores do distrito estudam formas de reforçar a segurança no local, que fica em uma área pouco movimentada e de fácil acesso por estradas rurais.