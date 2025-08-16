14°C 21°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
CAMPANHA ENERGIA SUJA/CONTA ALTA
Assembleia Presente Atitude

Lunna, de 8 anos, luta contra síndrome rara e precisa de ajuda para tratamento

No momento, a criança está internada no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora (MG), após uma intercorrência em casa.

16/08/2025 às 12h09
Por: Redação
Compartilhe:
Lunna, de 8 anos, luta contra síndrome rara e precisa de ajuda para tratamento

A pequena Lunna, de apenas 8 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara — trissomia do cromossomo 9 revertido para o 13 — que provoca má-formações no corpo, incluindo craniossinostose, alterações na formação da face e complicações no sistema respiratório.

Devido às condições de saúde, Lunna já passou por diversas internações e apresenta pulmões frágeis, tendo sofrido duas hospitalizações recentes por pneumonia. No momento, a criança está internada no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora (MG), após uma intercorrência em casa.

A família, composta por Amanda Ferreira Ponte, mãe de Lunna, e moradores do bairro Jardim Paraíso, em Além Paraíba (MG), enfrenta despesas significativas com os cuidados da criança. Por isso, estão buscando apoio da comunidade para ajudar nos custos do tratamento e nos cuidados necessários. Além disso, os familiares pedem orações e apoio emocional neste período delicado.

Para contribuir com a Lunna, há uma vaquinha online disponível: Todos pela Lunna.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudo revela que 1 em cada 5 homens pode ser secretamente gay
Geral Há 2 dias Em Geral

Estudo revela que 1 em cada 5 homens pode ser secretamente gay

A pesquisa também aponta para uma desconexão significativa entre o que os homens sentem e o que demonstram publicamente
Família Madalena: quase três décadas de tradição e força no campo na Fexpo
Geral Há 2 dias Em Geral

Família Madalena: quase três décadas de tradição e força no campo na Fexpo

untos, eles representam a Fazenda Madalena, localizada na comunidade do Aterrado
Internos do lar de idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO 2025
Geral Há 2 dias Em Geral

Internos do lar de idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO 2025

Sob a supervisão de funcionários da instituição e acompanhados pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo
Caminhada “Toda a Cidade Unida no Combate à Violência Contra a Mulher” será realizada em Além Paraíba
Geral Há 2 dias Em Geral

Caminhada “Toda a Cidade Unida no Combate à Violência Contra a Mulher” será realizada em Além Paraíba

O objetivo é que toda a sociedade se una em prol do combate à violência contra a mulher.
Além Paraíba, MG
20°
Tempo nublado

Mín. 14° Máx. 21°

20° Sensação
1.31km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
06h13 Nascer do sol
05h36 Pôr do sol
Dom 25° 13°
Seg 23° 14°
Ter 21° 16°
Qua 26° 15°
Qui 29° 15°
Atualizado às 13h01
Publicidade
Farmácia Popular
Últimas notícias Geral Há 2 horas

Lunna, de 8 anos, luta contra síndrome rara e precisa de ajuda para tratamento

 Esporte Há 4 horas

Jogador representa Aventureiro no ES

 Policiais Há 15 horas

Cemitério de São Domingos é alvo de furto e vandalismo em Aventureiro

 Policiais Há 2 dias

Correria, drogas enterradas e prisão: PM captura suspeito de chefiar o tráfico na Terra do Santo

 Geral Há 2 dias

Estudo revela que 1 em cada 5 homens pode ser secretamente gay

Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 674,113,08 +0,38%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Publicidade
Garcia
Blogs e colunas Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais
ACEAP

Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais

 Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta
R E V I S T A

Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta

 Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa
Crescendo no Samba

Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa

Publicidade
Municípios Jogador representa Aventureiro no ES
Santo Antônio do Aventureiro - MG

Jogador representa Aventureiro no ES

 MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios
Três Rios - RJ

MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

 Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show
Carmo - RJ

Diego Santos é o vencedor do The Weekend Show

Publicidade
Mais lidas
1
Geral

Além Paraíba se despediu de Neuza Ferreira Germello, mãe da vice-prefeita Guará
2
Policiais

Correria, drogas enterradas e prisão: PM captura suspeito de chefiar o tráfico na Terra do Santo
3
Cultura

Barraca Porto Novo combina vista privilegiada e alta gastronomia na FEXPO 2025
4
Geral

Família Madalena: quase três décadas de tradição e força no campo na Fexpo
5
Geral

Camarote Animal mantém tradição e lotação na FEXPO 2025

Publicidade
evosolar
Supermercado Mais por Menos
unimed MAIO 2025
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias