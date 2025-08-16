Lunna, de 8 anos, luta contra síndrome rara e precisa de ajuda para tratamento

A pequena Lunna, de apenas 8 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara — trissomia do cromossomo 9 revertido para o 13 — que provoca má-formações no corpo, incluindo craniossinostose, alterações na formação da face e complicações no sistema respiratório.

Devido às condições de saúde, Lunna já passou por diversas internações e apresenta pulmões frágeis, tendo sofrido duas hospitalizações recentes por pneumonia. No momento, a criança está internada no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora (MG), após uma intercorrência em casa.

A família, composta por Amanda Ferreira Ponte, mãe de Lunna, e moradores do bairro Jardim Paraíso, em Além Paraíba (MG), enfrenta despesas significativas com os cuidados da criança. Por isso, estão buscando apoio da comunidade para ajudar nos custos do tratamento e nos cuidados necessários. Além disso, os familiares pedem orações e apoio emocional neste período delicado.

Para contribuir com a Lunna, há uma vaquinha online disponível: Todos pela Lunna.