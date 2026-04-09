Marya Lorenna é o rosto do outono na coluna REVISTA

Na coluna REVISTA, do Jornal AGORA, quem brilha nesta edição que marca a chegada do outono é a jovem Marya Lorenna Fagundes dos Santos, de 20 anos. Dona de um rosto delicado, sorriso cativante e olhar marcante, Marya chama atenção também pela beleza natural e elegância, que realçam ainda mais sua presença.

Estudante de Administração na Faculdade Estácio de Sá, em Petrópolis (RJ), ela concilia os estudos com o trabalho como auxiliar administrativa, demonstrando responsabilidade e determinação em sua rotina.

Nas horas livres, Marya gosta de viajar, curtir bons momentos, fazer compras e aproveitar a vida ao lado de pessoas especiais. Com carisma, charme e um visual que traduz juventude e leveza, ela é o destaque da coluna REVISTA nesta edição de outono do Jornal AGORA.