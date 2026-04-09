Hospital Unimed lança Programa de Cirurgia Robótica com simulador permanente em JF

O Hospital Unimed Dr. Hugo Borges anunciou, nesta terça-feira (31/3), a implementação do novo Programa de Cirurgia Robótica a partir de abril. O lançamento, realizado durante encontro com médicos cujo foco é a atuação cirúrgica, marca a chegada do robô Vinci X à unidade. O diferencial estratégico do programa é o uso do sistema inovador INTUITIVE HUB e do simulador permanente. Com essas tecnologias, o Hospital Unimed torna-se o único de Juiz de Fora e região a oferecer suporte completo e contínuo para capacitação técnica dos profissionais.

Para o presidente da Unimed Juiz de Fora, Dr. Cláudio Reiff, o programa simboliza o equilíbrio entre inovação e acolhimento. "Nosso compromisso aqui é ter a tecnologia como aliada à sensibilidade do cuidado, da humanização que nós pregamos desde o início. Ter esse simulador em nosso Hospital permite que o cooperado domine o robô para que, no momento da cirurgia, a segurança seja completa. Investimos em precisão para garantir uma experiência mais segura, suave e focada na plena recuperação de quem confia na nossa assistência", afirma.

INTUITIVE HUB e o simulador permanente

O INTUITIVE HUB é uma plataforma tecnológica digital desenvolvida pela Intuitive Surgical (a mesma fabricante do robô Da Vinci) focada na gestão, conectividade e análise de dados cirúrgicos. Ele funciona como uma central de processamento e compartilhamento de informações dentro da sala de cirurgia, visando otimizar fluxos de trabalho e melhorar o treinamento cirúrgico. É uma ferramenta que rompe barreiras geográficas e amplia capacidade de mentoria em tempo real no ato da cirurgia.

A chegada do INTUITIVE HUB e do simulador permanente para a qualificação médica muda o cenário local. Até então, cirurgiões em busca de especialização na área dependiam de deslocamento para grandes centros ou capitais. Com o novo equipamento, o profissional realiza todo o treinamento e promove a reciclagem profissional sem sair da cidade. Além disso, a tecnologia permite que o médico tenha suporte no ato da cirurgia.

O diretor de Provimento de Saúde, Dr. Patrick Salgado, destaca que essa estrutura traz um suporte fundamental para que as cirurgias sejam feitas com excelência, sem perder de vista a humanização. “Falar em cirurgia robótica é também falar em evolução, em garantir aos nossos pacientes o acesso a tecnologias de ponta para um cuidado mais seguro. O simulador, por sua vez, além do ineditismo, dá ao corpo clínico a possibilidade de uma atuação mais precisa. Porém, mais do que todo o aparato tecnológico, nosso propósito é seguir com um cuidado cada vez mais humanizado, feito de pessoas para pessoas. Não vamos perder de vista essa missão, que é o nosso principal diferencial”, afirma.

Segurança e precisão

A tecnologia robótica é reconhecida por elevar os padrões de segurança em procedimentos complexos. Para os cirurgiões, o simulador funciona como um ambiente de imersão de alta fidelidade. O equipamento permite a prática de manobras antes da cirurgia real, o que minimiza riscos e amplia a curva de aprendizado com suporte tecnológico de ponta.

O diretor Administrativo Financeiro, Dr. Rodrigo Quinet, que acompanha as cirurgias como anestesista, destaca a confiança na nova estrutura. "Quem vive o dia a dia do Centro Cirúrgico percebe como a precisão do robô faz a diferença. A tecnologia oferece uma precisão e resultados superiores. E o simulador permanente da cirurgia robótica chega para o treinamento e aperfeiçoamento da técnica, ampliando a segurança e a eficiência da nossa assistência. Tudo isso reflete na qualidade do ato cirúrgico e na tranquilidade de quem está sob os nossos cuidados. É importante destacar que a tecnologia de ponta reforça ainda mais nosso principal foco: o cuidado dos nossos pacientes", explica

Benefícios ao paciente

Além do ganho técnico para os médicos, a cirurgia robótica impacta a recuperação de quem é operado. Por ser um método minimamente invasivo, os procedimentos resultam em menos sangramento, redução das dores pós-operatórias e tempo de internação menor do que nas cirurgias convencionais.

Segundo o diretor de Relacionamento e Mercado, Dr. Rogério Souza Gomes, o compromisso é oferecer o que há de mais moderno e seguro para as mais de 146 mil vidas atendidas pela Unimed de Juiz de Fora e da região. “Nossa missão é aproximar a alta tecnologia do acolhimento humanizado. Queremos que o paciente tenha acesso a um tratamento mais moderno para que retorne ao convívio da família o quanto antes. A gente quer que as pessoas se sintam cuidadas e percebam que a inovação serve, antes de tudo, para trazer mais tranquilidade e qualidade de vida para cada um de nossos beneficiários”, pontua.

Essência continua sendo formada por pessoas

Para o diretor clínico do Hospital Unimed, Dr. Raphael Maron, “a implantação da cirurgia robótica na unidade reforça um movimento natural de evolução assistencial da instituição. Trata-se de uma tecnologia importante, com benefícios já reconhecidos em procedimentos bem selecionados, especialmente em termos de precisão, ergonomia cirúrgica e potencial de recuperação pós-operatória para o paciente. No entanto, temos uma convicção muito clara: inovação só faz sentido quando está inserida em um ambiente de cuidado sólido, seguro e humano. A tecnologia é um recurso valioso, mas a essência do Hospital continua sendo formada por pessoas, processos, responsabilidade assistencial e pela maneira como acolhemos cada paciente. Por isso, esse avanço não representa uma mudança de identidade, mas a continuidade de uma trajetória. Seguimos investindo em estrutura, qualificação e inovação, sem perder de vista aquilo que consideramos mais importante: a centralidade no paciente e a humanização como marca do nosso Hospital”, finaliza.