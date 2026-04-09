Menino de 4 anos sofre agressões em escola de Além Paraíba; Justiça classifica caso como abuso

Em 10 de outubro de 2019, Dia das Crianças, um menino de 4 anos foi vítima de graves agressões dentro da Escola Castelo Mágico, em Além Paraíba (MG). O episódio, registrado por câmeras e confirmado por laudos periciais e depoimentos, começou após um conflito banal entre crianças. Ao tentar manter um brinquedo, o menino teve a mão segurada com força pela professora e, ao reagir, acabou atingindo-a involuntariamente. A partir disso, iniciou-se uma sequência de violências considerada pela Justiça como crime de maus-tratos com abuso de meios de correção.

A professora levou a criança ao banheiro, local sem câmeras, onde ocorreram agressões físicas. Ao retornar à sala, a diretora passou a participar das ações, desferindo um tapa no rosto do menino e incentivando outras crianças a fazerem o mesmo. Em seguida, a vítima foi imobilizada e obrigada a sofrer agressões ainda mais graves, incluindo mordidas realizadas por colegas de apenas 5 anos, sob o olhar das funcionárias. O laudo confirmou lesões no rosto e nas costas da criança. Uma terceira professora presenciou toda a cena e nada fez para impedir.

O pai da vítima, responsável pelo sistema de monitoramento da escola, assistiu às agressões em tempo real pelo celular, enquanto estava com a esposa. Desesperados, decidiram procurar a polícia. Já havia sinais anteriores de mudança de comportamento da criança, que apresentava medo, isolamento e agressividade, além de relatos de violência ocorrida dentro da escola.