Rotary presta homenagem à médica Elisa Ferreira pelo Dia da Mulher

Em reunião realizada no dia 12 de março, o Rotary Club de Além Paraíba promoveu uma homenagem especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, o clube destacou a trajetória da médica radiologista Dra. Elisa Carvalho Ferreira, reconhecendo sua dedicação à medicina, sua competência profissional e os relevantes serviços prestados à comunidade.

Atuando na área de diagnóstico por imagem, Dra. Elisa é responsável por uma clínica especializada em exames de ultrassonografia e outros procedimentos diagnósticos em Além Paraíba, serviço essencial para a prevenção, investigação e acompanhamento de diversas condições de saúde. Sua clínica foi fundada em 2012 e contribui significativamente para ampliar o acesso da população a exames médicos na região. Recentemente, a clínica Diagnóstica foi reinaugurada, em um novo e moderno prédio na Rua São Geraldo, expandindo também os serviços prestados na área de radiologia.

A homenagem prestada pelo Rotary à Dra. Elisa Ferreira- filha de Joseni e Wanda Ferreira (em memória)- simboliza o reconhecimento da instituição ao papel transformador das mulheres que, por meio de seu trabalho, sensibilidade e compromisso social, contribuem diariamente para o desenvolvimento da sociedade. A trajetória profissional da Dra. Elisa reflete valores como responsabilidade, dedicação e cuidado com as pessoas — princípios que inspiram aqueles que convivem com seu trabalho e atuação.

Durante a reunião, os rotarianos ressaltaram a importância de valorizar mulheres que se destacam em suas áreas e que, com seu exemplo, ajudam a construir uma comunidade mais humana, solidária e desenvolvida.