III Jornada das Mulheres Empreendedoras reuniu participantes em Além Paraíba com foco em inspiração e networking

Realizada no último dia 26 de março, a III Jornada das Mulheres Empreendedoras movimentou o cenário local em Além Paraíba, reunindo mulheres com atuação em diferentes áreas para um encontro voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

O evento aconteceu no Sindicato Rural de Além Paraíba e foi idealizado e organizado por Catarina Bispo, CEO da empresa Bispo BPO.

Com proposta centrada na troca de experiências, conexão entre empreendedoras e desenvolvimento pessoal e profissional, a jornada reuniu participantes em um ambiente de diálogo e aprendizado coletivo. A programação foi marcada por falas inspiradoras e momentos de interação, priorizando o compartilhamento de trajetórias reais no mundo dos negócios.

Entre as palestrantes ilustres, estava a própria Catarina Bispo e também a cabeleireira e influencer digital Lílian Santos, conhecida como "Rainha do Mega Hair". O evento contou com a participação de mais de cem empreendedoras locais, que contribuíram com relatos sobre desafios, conquistas e estratégias no mercado.

Os temas abordados durante a Jornada foram em torno de propósito, posicionamento profissional, mentalidade empreendedora e crescimento sustentável.

A Jornada das Mulheres Empreendedoras chegou à sua terceira edição consolidando-se como uma iniciativa de incentivo ao protagonismo feminino em Além Paraíba, promovendo não apenas capacitação, mas também a construção de uma rede de apoio entre mulheres que empreendem.

A expectativa é de que novas edições continuem ampliando o alcance do projeto, fortalecendo o empreendedorismo feminino e incentivando o desenvolvimento econômico local por meio da atuação das mulheres.