Presidente da OAB de Além Paraíba cumpre agenda institucional em BH

A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 93ª Subseção de Além Paraíba, Dra. Maria Celeste, esteve em agenda institucional na capital mineira, Belo Horizonte, entre os dias 23 e 25, participando de reuniões e encontros na OAB Minas Gerais.

A viagem teve como principal objetivo fortalecer o diálogo institucional e alinhar pautas importantes para a advocacia de Além Paraíba e região. Durante os encontros, foram discutidos temas relevantes para o desenvolvimento e valorização da classe, além do aprimoramento das ações da subseção.

Um dos pontos centrais da agenda foi a conclusão da sede própria da OAB em Além Paraíba, considerada uma das principais prioridades institucionais da atual gestão. O assunto foi tratado com atenção especial durante as reuniões, visando avançar nas tratativas e garantir melhores condições de estrutura e atendimento para os profissionais da advocacia no município.

Segundo a presidente Dra. Maria Celeste, o encontro representou um momento importante de diálogo produtivo e fortalecimento institucional. “Seguimos firmes no compromisso com a advocacia, buscando ampliar a representatividade da subseção, valorizar a classe e aprimorar os serviços prestados à sociedade”, destacou.

A agenda reforça o trabalho da subseção em manter uma atuação próxima da seccional mineira, consolidando parcerias e avançando em pautas estratégicas para a advocacia local.

Com responsabilidade, dedicação e trabalho sério, a OAB de Além Paraíba segue empenhada em unir esforços para avançar cada vez mais, mantendo uma instituição forte, atuante e presente na defesa da advocacia e da cidadania.