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CCAA de Além Paraíba celebra St. Patrick’s Day com integração cultural e aprendizado interativo

Com ações como essa, o CCAA de Além Paraíba segue investindo em práticas que vão além da sala de aula, proporcionando experiências que enriquecem o ensino e tornam o contato com o idioma mais significativo.

Redação
Por: Redação
09/04/2026 às 17h20 Atualizada em 10/04/2026 às 15h56
CCAA de Além Paraíba celebra St. Patrick’s Day com integração cultural e aprendizado interativo

O CCAA Além Paraíba promoveu, mais uma vez, uma animada celebração do St. Patrick’s Day, envolvendo alunos e professores em uma experiência que uniu aprendizado e cultura de forma leve e interativa.

Mesmo sendo realizada em um dia de semana, a comemoração contou com grande participação dos estudantes, que entraram no clima da tradicional festa irlandesa. O ambiente foi decorado com elementos característicos, como a cor verde, trevos e outros símbolos ligados à cultura da Irlanda, criando um cenário propício para a imersão temática.

A iniciativa partiu das equipes pedagógicas dos cursos de inglês e espanhol, que aproveitaram a data para ampliar o contato dos alunos com aspectos culturais associados ao idioma inglês. Durante as atividades, os estudantes tiveram a oportunidade de praticar o idioma em situações descontraídas, além de aprender curiosidades, expressões e referências típicas da celebração.

Mais do que uma simples confraternização, o evento teve como objetivo reforçar a importância do aprendizado cultural no processo de aquisição de uma nova língua. O St. Patrick’s Day, celebrado em diversos países, simboliza essa conexão global, permitindo que os alunos compreendam como tradições locais podem ganhar dimensão internacional.

A participação ativa dos professores foi um dos destaques da programação, contribuindo para tornar o momento ainda mais dinâmico e educativo. Entre brincadeiras, interações e atividades temáticas, o aprendizado aconteceu de forma natural, estimulando o interesse dos alunos.

Com ações como essa, o CCAA de Além Paraíba segue investindo em práticas que vão além da sala de aula, proporcionando experiências que enriquecem o ensino e tornam o contato com o idioma mais significativo.

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