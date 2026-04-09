CCAA de Além Paraíba celebra St. Patrick’s Day com integração cultural e aprendizado interativo

O CCAA Além Paraíba promoveu, mais uma vez, uma animada celebração do St. Patrick’s Day, envolvendo alunos e professores em uma experiência que uniu aprendizado e cultura de forma leve e interativa.

Mesmo sendo realizada em um dia de semana, a comemoração contou com grande participação dos estudantes, que entraram no clima da tradicional festa irlandesa. O ambiente foi decorado com elementos característicos, como a cor verde, trevos e outros símbolos ligados à cultura da Irlanda, criando um cenário propício para a imersão temática.

A iniciativa partiu das equipes pedagógicas dos cursos de inglês e espanhol, que aproveitaram a data para ampliar o contato dos alunos com aspectos culturais associados ao idioma inglês. Durante as atividades, os estudantes tiveram a oportunidade de praticar o idioma em situações descontraídas, além de aprender curiosidades, expressões e referências típicas da celebração.

Mais do que uma simples confraternização, o evento teve como objetivo reforçar a importância do aprendizado cultural no processo de aquisição de uma nova língua. O St. Patrick’s Day, celebrado em diversos países, simboliza essa conexão global, permitindo que os alunos compreendam como tradições locais podem ganhar dimensão internacional.

A participação ativa dos professores foi um dos destaques da programação, contribuindo para tornar o momento ainda mais dinâmico e educativo. Entre brincadeiras, interações e atividades temáticas, o aprendizado aconteceu de forma natural, estimulando o interesse dos alunos.