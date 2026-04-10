Além Paraíba conquista selo FNAS

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, acaba de conquistar o Selo do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), um importante reconhecimento concedido aos municípios que se destacam pela boa gestão dos recursos públicos destinados à política de assistência social. A certificação é atribuída às gestões municipais que demonstram responsabilidade, transparência e eficiência na execução dos recursos do FNAS, cumprindo critérios técnicos rigorosos, como a correta aplicação financeira, a prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos e o fortalecimento do controle social.

A conquista do selo evidencia o compromisso do município com a qualidade dos serviços ofertados à população, especialmente às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, reforça o empenho da equipe técnica na organização dos instrumentos de gestão, no acompanhamento das ações e na garantia de que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e em benefício da coletividade.

Para o município de Além Paraíba, o reconhecimento representa não apenas um marco administrativo, mas também um avanço na consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), fortalecendo as políticas públicas e ampliando a confiança da população nos serviços socioassistenciais.

A conquista é resultado do trabalho coletivo de toda a equipe, reafirmando o compromisso de seguir aprimorando a gestão e garantindo direitos a quem mais precisa.