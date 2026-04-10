Justiça obriga concurso para Procuradoria da Prefeitura de Além Paraíba

O Ministério Público de Minas Gerais moveu uma ação civil pública em 2018 requerendo que, na forma da Lei, os cargos de Procurador Geral do Município e Assessores Jurídicos (Advogados que integram a Procuradoria Municipal) fossem preenchidos por Advogados aprovados em concurso público e não mais nomeados em cargos comissionados pelos Prefeitos.

A decisão foi favorável ao Ministério Público e o Município recorreu ao Tribunal de Justiça para tentar reverter a decisão mas também não conseguiu. O TJMG determinou a exoneração (demissão) do Procurador Geral da época e dos Advogados (Assessores Jurídicos) que compunham a procuradoria dando ao Município 180 dias para realizar concurso público para ocupação de tais cargos. Ante a decisão novamente desfavorável o Município recorreu ao Supremo Tribunal Federal, O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a ida do recurso à Suprema Corte por entender que o mesmo não trazia os requisitos de admissibilidade. O Município então ingressou com Agravo de Instrumento Ao Supremo para tentar que o mesmo aceitasse o recurso extraordinário inadmitido. O STF também negou seguimento ao Agravo por entender que o mesmo não trazia em seu conteúdo razões de aceitação.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal nenhum outro recurso poderia ser interposto, inclusive o STF já emitiu Certidão de Transito em Julgado, ou seja, vale a decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça de Minas.

Tendo portanto sido a ação civil pública julgada procedente restará a Prefeitura de Além Paraíba no prazo de 180 dias (já se passaram 100 dias de tal prazo) realizar concurso público de provas e títulos para os cargos de Procurador Geral Do Município e Assessores Jurídicos.

O prazo é curto e a Prefeitura terá de correr já que caso não cumpra a decisão no prazo existe a previsão de multa ao Município. Com esta medida o Procurador Geral do Município e seus Assessores deverão daqui por diante serem servidores concursados para estas vagas, não podendo haver nomeações em cargos de confiança.