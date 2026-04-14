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Elegância Rural: O pré-wedding da Dra. Laís Caçador e Raphael Fellet

Entre o charme sofisticado do universo agro e o brilho das grandes celebrações, Laís e Raphael seguem escrevendo uma história marcada por elegância, afeto e raízes — ingredientes perfeitos para um casamento que promete ser memorável.

Redação
Por: Redação
14/04/2026 às 14h13 Atualizada em 16/04/2026 às 17h00

Em clima de romance, elegância e com uma estética que mistura o charme agro ao requinte contemporâneo, a médica oftalmologista Laís Caçador e o produtor rural Raphael Fellet protagonizaram um encantador pré-wedding na tradicional Fazenda Independência, propriedade da família do noivo.

Com um cenário que valoriza o estilo agro chic / country sofisticado, o ensaio explorou paisagens naturais, a rusticidade elegante do campo e acolhedora da zona rural mineira. Entre verdes infinitos, madeira, terra e luz natural, o casal eternizou registros cheios de romantismo, leveza e autenticidade — traduzindo perfeitamente a essência de uma história construída com cumplicidade e afeto.

O ambiente da fazenda, carregado de memórias familiares e tradição rural, trouxe ainda mais identidade ao ensaio, que combinou estética contemporânea com o charme do universo agro, criando imagens que parecem saídas de um editorial de revista.

O casamento já está sendo preparado com atenção especial a cada detalhe e promete refletir exatamente o estilo do casal: elegante, afetivo e cheio de personalidade. A primeira celebração acontecerá em formato intimista na Igreja Nossa Senhora das Mercês, reunindo familiares e amigos mais próximos para a cerimônia religiosa. Após o momento na igreja, os convidados seguirão para uma recepção em uma fazenda, onde também acontecerá a formalização civil.

Em um segundo momento, os noivos celebrarão essa nova fase com uma grande festa em Juiz de Fora/MG, reunindo amigos e convidados especiais para brindar o amor e compartilhar a alegria deste novo ciclo.

Especialista em plástica ocular, Laís é uma profissional dedicada que atua em clínicas da região. Raphael, por sua vez, se destaca na atividade rural, mantendo viva a tradição do campo e a conexão com a terra. Atualmente, o casal reside em Juiz de Fora/MG, cidade onde construiu sua rotina e onde também acontecerá parte importante das comemorações.

Entre o charme sofisticado do universo agro e o brilho das grandes celebrações, Laís e Raphael seguem escrevendo uma história marcada por elegância, afeto e raízes — ingredientes perfeitos para um casamento que promete ser memorável.

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